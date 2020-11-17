В Пензе цена проезда в двух маршрутках снизилась до 27 рублей

17.11.2020 | 14:00

В Пензе на двух маршрутах общественного транспорта стоимость проезда вернулась к прежнему размеру - 27 рублей. Речь идет о микроавтобусах № 13 Гостиница «Пенза» - Ул. Рахманинова и № 30 Арбековская Застава - Аэропорт.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, компания-перевозчик решила вернуться к прежнему тарифу для увеличения пассажиропотока.

В мэрии уточнили, что на маршрутах № 25, 40 и 88т цена поездки по-прежнему будет составлять 23 рубля, а № 12, 24 и 44 - 25 рублей. В троллейбусах она также не изменится - билет стоит 20 рублей.

Стоимость проезда и провоза багажа на большинстве пензенских маршрутов общественного транспорта повысилась с 14 ноября. В автобусах большого класса цена билета поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.

15 ноября глава администрации Андрей Лузгин заявил, что компании-перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно определять стоимость проезда. Очередное повышение цены на билет транспортники оправдали необходимостью увеличить заработную плату сотрудникам, а также повышением стоимости запчастей и горюче-смазочных материалов.

Невозможность перевести все маршруты общественного транспорта в Пензе на регулируемые тарифы объяснили нехваткой бюджетных средств.

За последние два с половиной года удорожание проезда в Пензе случилось трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27. Рост тарифов в общественном транспорте в несколько раз превысил инфляцию. Такое положение дел возмутило многих горожан, вынужденных пользоваться автобусами и маршрутками.