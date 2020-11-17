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Общество

В Пензе цена проезда в двух маршрутках снизилась до 27 рублей

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В Пензе на двух маршрутах общественного транспорта стоимость проезда вернулась к прежнему размеру - 27 рублей. Речь идет о микроавтобусах № 13 Гостиница «Пенза» - Ул. Рахманинова и № 30 Арбековская Застава - Аэропорт.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, компания-перевозчик решила вернуться к прежнему тарифу для увеличения пассажиропотока.

В мэрии уточнили, что на маршрутах № 25, 40 и 88т цена поездки по-прежнему будет составлять 23 рубля, а № 12, 24 и 44 - 25 рублей. В троллейбусах она также не изменится - билет стоит 20 рублей.

Стоимость проезда и провоза багажа на большинстве пензенских маршрутов общественного транспорта повысилась с 14 ноября. В автобусах большого класса цена билета поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.

15 ноября глава администрации Андрей Лузгин заявил, что компании-перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно определять стоимость проезда. Очередное повышение цены на билет транспортники оправдали необходимостью увеличить заработную плату сотрудникам, а также повышением стоимости запчастей и горюче-смазочных материалов.

Невозможность перевести все маршруты общественного транспорта в Пензе на регулируемые тарифы объяснили нехваткой бюджетных средств.

За последние два с половиной года удорожание проезда в Пензе случилось трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27. Рост тарифов в общественном транспорте в несколько раз превысил инфляцию. Такое положение дел возмутило многих горожан, вынужденных пользоваться автобусами и маршрутками.

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Гость||

Вот балаган!мэрия и администрация Пензы вообще ни при чём!!! Умора!

Гость||

13 маршрутка полностью дублирует 70 автобус.Глушков убери 13 маршрутку.

Гость||

Хаос и бардак в Пензе запредельный. Мэр никакой!

Гость||

Глупомордые очень рады.

Гость||

Верните прежнюю цену в маршрутках №16,63,55,31 ,дайте людям без ущерба добираться из микрорайона "шуист" в сторону микрорайона"Арбеково",сколько же можно жировать за счет других людей?

Гость||

вообще-то 13 маршрутка стоила 23 руб. я на ней езжу на работу.

Гость||

Гость писал(a):

Верните прежнюю цену в маршрутках №16,63,55,31 ,дайте людям без ущерба добираться из микрорайона "шуист" в сторону микрорайона"Арбеково",сколько же можно жировать за счет других людей?
Да, тут даже альтернативы в виде автобуса/троллейбуса нет.

Гость||

а как же 85 и 89???? Аааа???

Гость||

У 5 и 5к тоже альтернативы нет. На чем еще можно добираться???

Гость||

Гость писал(a):

а как же 85 и 89???? Аааа???
Рано, справедливая для вас цена поезди 82 рубля. А не 85 или 89.

Гость||

Гость писал(a):

А не 85 или 89.
Я про маршрут, а не цену!

Гость||

Есть такая марштурка №85 и №89. На них цену прежнюю оставьте!

Гость||

Гость писал(a):

А не 85 или 89.

Я про маршрут, а не цену!

А я про цену.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как пояснили в пресс-службе администрации города, компания-перевозчик решила вернуться к прежнему тарифу для увеличения пассажиропотока.
То есть ви хотите сказать, быдл. тфу граждане саботируют получение гешефта солидным и уважаемым людям?

Это экстремизм! Кто ходит пешком (ездит на троллейбусе) экстремист!

Гость||

Гость писал(a):

Есть такая марштурка №85 и №89. На них цену прежнюю оставьте!
Зачем? Будите платить сколько скажут.

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Имя: Гость
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