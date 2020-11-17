Депутаты пензенского Заксобра начали обсуждать бюджет-2021

17.11.2020 | 15:22

Во вторник, 17 ноября, в Пензе состоялось совместное заседание комитетов регионального парламента по экономической политике и по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, исполняющий обязанности главы региона Николай Симонов.

Основное внимание парламентарии уделили формированию бюджетов региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Проект закона «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», подготовленный к рассмотрению в первом чтении, представила врио заместителя министра финансов Марина Забара.

В 2021 году доходы областной казны составят 57 362,3 млн рублей, расходы - 56 153,6 млн рублей, профицит - 1 208,7 млн рублей. В 2022-м запланировано 57 643,5 млн рублей доходов, 57 247,6 млн рублей расходов и 395,9 млн рублей профицита. В 2023-м - 59 616,1 млн, 59 117 млн и 499,1 млн рублей соответственно.

«Безусловно, на ситуации в экономике сказались негативные последствия распространения коронавирусной инфекции. Формирование бюджета проходит в условиях недофинансирования. Хочу подчеркнуть, что сохраняется социальная направленность бюджета: все пособия гражданам будут выплачены в полном объеме, значительные средства заложены на развитие систем здравоохранения, образования, культуры, формирование комфортной среды проживания», - констатировал спикер регионального парламента Валерий Лидин.

В числе приоритетных направлений расходов бюджета глава законодательной власти региона назвал поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также реализацию национальных проектов.

В ходе заседания рассмотрен и рекомендован для включения в повестку дня 36-й сессии Законодательного собрания законопроект о бюджете ТФОМС на 2021-2023 годы.

В 2021 году бюджет ТФОМС предусмотрен в объеме 17 640 млн рублей, в 2022-м - 18 471 млн, в 2023-м - 19 510 млн.

Парламентарии одобрили внесение изменений в действующий закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области». С учетом сложной экономической ситуации члены комитетов поддержали предложение оставить размер компенсационной выплаты на осуществление

депутатских полномочий в будущем году на уровне 2020 года.