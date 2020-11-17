Большинство новых случаев COVID-19 выявили в Пензе и Кузнецком районе

17.11.2020 | 14:06

Во вторник, 17 ноября, в региональном оперативном штабе подтвердили 166 случаев коронавирусной инфекции, выявленных в области за сутки. Общее число заразившихся составило 18 092.

Самое большее число новых пациентов зарегистрировали в областном центре (76). Далее следуют Кузнецкий район (28 случаев) и Сердобский (15).

9 пациентов прибавилось в Пензенском районе, по 7 - в Лунинском и Неверкинском, 6 - в ЗАТО Заречный, 4 - в Бессоновском районе, 3 - в Тамалинском, по 2 - в Городищенском, Никольском, Белинском и Каменском, по 1 - в Шемышейском, Башмаковском и Иссинском.

Вирус выявили у 28 детей: 17 (пятеро), 16 (трое), 15 (двое), 14 (трое), 13, 12 (двое), 11, 9, 8 (двое), 6 (двое), 5, 3 и 2 лет, а также у годовалого малыша, восьмимесячного и девятимесячного младенцев. Всего с начала эпидемии заразился 1 261 несовершеннолетний.

Под наблюдением специалистов в настоящее время находится 6 708 человек, снято с него 44 823.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 100 214 человек (всего 103 145 исследований), в лабораториях лечебной сети - 322 912 (всего 347 334 исследования). За сутки сделан 3 161 тест.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 32,41% населения региона», - добавили в оперативном штабе.