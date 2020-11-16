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Общество

В Пензе потратят более 500 тыс. на отлов бродячих животных

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Управление ЖКХ г. Пензы ищет исполнителя услуг по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных на территории областного центра. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Согласно плановому расчету, поймать должны 149 бродячих животных. 100 из них стерилизуют и вернут на прежние места обитания, 49 подвергнут эвтаназии. Подчеркивается, что процедура предусмотрена лишь для нежизнеспособных особей, у которых имеются достоверно установленные ветеринарами тяжелые неизлечимые заболевания или последствия острых травм, несовместимые с жизнью.

«При эвтаназии животного без владельцев обязательно предварительное медикаментозное отключение сознания животного. Трупы животных без владельцев утилизируются в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», - уточняется в сопроводительной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 567 тыс. 57 руб. 54 коп. Таким образом, на каждое бродячее животное будет потрачено в среднем до 4 тыс. Самая существенная статья расходов - стерилизация.

Заявки на участие в аукционе подаются до 23 ноября, торги состоятся 25-го.

В 2020 году Пенза получила на обращение с безнадзорными животными 814 тыс. 700 рублей, в 2021 и 2022 годах запланировано всего по 247 тыс. 600 рублей.

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