Перевозчиков с маршрутов № 4, 39 и 99 накажут за лишних пассажиров

16.11.2020 | 14:24

Нижне-Волжское управление Ространснадзора усилило контроль за соблюдением норм пассажировместимости в общественном транспорте Пензы.

В условиях пандемии COVID-19 этот вопрос стал особенно актуальным. Ведь теперь каждый лишний пассажир не только резко снижает безопасность дорожного движения, но и увеличивает риски распространения коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе, 12 ноября, около 18:30 инспекторы Ространснадзора у «Глобуса» остановили для проверки микроавтобусы № 4, 39 и 99. Во всех машинах людей оказалось больше, чем должно было быть.

Так, в 99-м ехали 24 пассажира вместо разрешенных 18, в 39-м - 29 при возможном максимуме в 20, в 4-м - 22 человека при норме до 19.

Инспекторы зафиксировали нарушения. Теперь перевозчикам, обслуживающим указанные маршруты, грозят штрафы. Согласно КоАП РФ на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение лицензионных условий накладывается взыскание в размере 20 000 рублей, на юридических лиц - 100 000.