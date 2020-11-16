Сетевое издание|18+|Понедельник|16 ноя 2020|14:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Перевозчиков с маршрутов № 4, 39 и 99 накажут за лишних пассажиров

Печать

Нижне-Волжское управление Ространснадзора усилило контроль за соблюдением норм пассажировместимости в общественном транспорте Пензы.

В условиях пандемии COVID-19 этот вопрос стал особенно актуальным. Ведь теперь каждый лишний пассажир не только резко снижает безопасность дорожного движения, но и увеличивает риски распространения коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе, 12 ноября, около 18:30 инспекторы Ространснадзора у «Глобуса» остановили для проверки микроавтобусы № 4, 39 и 99. Во всех машинах людей оказалось больше, чем должно было быть.

Так, в 99-м ехали 24 пассажира вместо разрешенных 18, в 39-м - 29 при возможном максимуме в 20, в 4-м - 22 человека при норме до 19.

Инспекторы зафиксировали нарушения. Теперь перевозчикам, обслуживающим указанные маршруты, грозят штрафы. Согласно КоАП РФ на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение лицензионных условий накладывается взыскание в размере 20 000 рублей, на юридических лиц - 100 000.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

целых 3 маршрутки. Такие проверки можно каждый день проводить, цену они подняли, пусть теперь возвращают в бюджет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте