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Общество

Пензенец похитил такси и поехал к друзьям, но попал в ДТП

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В одночасье мужчина лишился кормилицы. Машину жителя Пензы, на которой он подрабатывал извозом, увели буквально у него из-под носа. На парковке у одного из торговых центров водитель остановился, чтобы попить кофе. Тут и появился неизвестный гражданин, он требовал подвезти его. Однако таксист отказался.

«Я не знаю вообще, как у него все так быстро получилось, там секунды какие-то. Я только смотрю - он машину обходит с водительской стороны. Я с ним одновременно, я выбегаю и, когда подбежал, то за ручку двери схватился, и он в этот момент уже... Все как на автомате, очень быстро получилось», - рассказал потерпевший.

Ключи находились в замке зажигания, и злоумышленнику хватило нескольких секунд, чтобы увести Renault Logan на глазах у таксиста.

«Спустя четыре часа угнанная автомашина после ДТП была обнаружена на территории Пензенского района, около поселка Мичуринского. На транспортном средстве были обнаружены механические повреждения.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления», - сообщила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Анна Иванова.

Им оказался 38-летний житель областного центра. Полицейским позже он сообщил, что ему очень нужно было попасть к друзьям. Однако до них он не доехал: врезался в дерево и серьезно повредил машину. Теперь подозреваемому в совершении преступления грозит до 5 лет лишения свободы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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