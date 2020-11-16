Общее число заболевших COVID-19 в области приближается к 18 тысячам

16.11.2020 | 13:31

В понедельник, 16 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 160 выявленных за сутки случаях заболевания COVID-19.

Среди инфицированных - 22 несовершеннолетних. Это дети в возрасте 2, 4, 6 (трое), 7, 8, 9 (четверо), 10, 11 (двое) лет и подростки 13 (двое), 14, 16 и 17 (четверо) лет.

93 случая коронавирусной инфекции приходятся на Пензу, 14 - на Сердобский район, по 8 - на Пензенский и Тамалинский районы.

7 человек заразились в Кузнецком районе, по 5 - в Заречном, Лунинском и Бессоновском районах, 4 - в Белинском районе, по 3 - в Городищенском и Каменском, по 1 - в Башмаковском, Иссинском, Камешкирском, Нижнеломовском и Шемышейском.

Общее количество заболевших в регионе 17 926. Под наблюдением находятся 6 710, сняты с контроля 44 486.

За время эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 99 776 человек, проведено 102 688 исследований.

В лабораториях лечебных учреждений обследовано 320 189 человек, проведено 343 728 тестов.