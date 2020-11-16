Сетевое издание|18+|Понедельник|16 ноя 2020|14:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Общее число заболевших COVID-19 в области приближается к 18 тысячам

Печать

В понедельник, 16 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 160 выявленных за сутки случаях заболевания COVID-19.

Среди инфицированных - 22 несовершеннолетних. Это дети в возрасте 2, 4, 6 (трое), 7, 8, 9 (четверо), 10, 11 (двое) лет и подростки 13 (двое), 14, 16 и 17 (четверо) лет.

93 случая коронавирусной инфекции приходятся на Пензу, 14 - на Сердобский район, по 8 - на Пензенский и Тамалинский районы.

7 человек заразились в Кузнецком районе, по 5 - в Заречном, Лунинском и Бессоновском районах, 4 - в Белинском районе, по 3 - в Городищенском и Каменском, по 1 - в Башмаковском, Иссинском, Камешкирском, Нижнеломовском и Шемышейском.

Общее количество заболевших в регионе 17 926. Под наблюдением находятся 6 710, сняты с контроля 44 486.

За время эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 99 776 человек, проведено 102 688 исследований.

В лабораториях лечебных учреждений обследовано 320 189 человек, проведено 343 728 тестов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

а почему не информируют в каком районе пензы и по сколько?

Гость||

Возможно, лет через 10 мы узнаем реальные цифры. Сейчас сплошные манипуляции.

Гость||

надоели уже, по пневмонии почему нет статистики??? цифры то там по серьезней, чем с вашим лжеболезнью...

Гость||

все нормально болеем выздоравливаем бывает и умирают но это вирус.

Гость||

уже пора Серафима в самолет сажать и с картинкой над областью летать?

Гость||

так он уже летал а толку не было

Гость||

Гость писал(a):

Возможно, лет через 10 мы узнаем реальные цифры. Сейчас сплошные манипуляции.
через 10 лет уже не будет в живых, кто знал правду, ковид сделает свой черное дело.

Гость||

все по плану: от 160 до 180 ежедневно, не выходят за границы предписания

Гость||

Гость писал(a):

так он уже летал а толку не было
может еще скажешь, что зря храмик за 12 миллиардов бюджетных денег построили?

Гость||

Гость писал(a):

ковид сделает свой черное дело
а может оно и не черное вовсе...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте