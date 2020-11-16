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Общество

Мэр Кузнецка о ситуации с COVID-19 в городе: Оснований для паники нет

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В Кузнецке с начала эпидемии коронавируса от новой инфекции скончались 26 человек. Об этом в понедельник, 16 ноября, рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего с апреля в Кузнецке выявили 286 случаев COVID-19. На 16-е число на карантине находятся 105 жителей, в их числе 72 ребенка.

За минувшую неделю зарегистрировали 8 новых пациентов с коронавирусом, 33 - с внебольничной пневмонией (17 из них госпитализировали), 691 - с ОРВИ (в их числе 8 детей).

«За время пандемии обследовано 30 650 человек, из них 20 982 – дети», - добавили в пресс-службе мэрии.

Осенью в городе зафиксировали подъем уровня заболеваемости внебольничной пневмонией и вирусной инфекцией. Опасения властей вызывает и грядущее распространение гриппа.

«В целом мы достигли определенной планки по коронавирусной инфекции, не сказать, что она куда-то дальше развивается, мы идем на определенном уровне. Он не низкий, остается достаточно высоким. Оснований для паники нет, все зависит от самоорганизации людей. Введены новые ограничения постановлением губернатора, и об этом надо периодически напоминать», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Ранее сообщалось, что теперь в городе будут действовать два компьютерных томографа. Один из них заменит сломанный аппарат. Заболевшим жителям смогут проводить диагностику не только при помощи рентгена.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дебил, больные выживают, как могут без врачей у него оснований нет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке с начала эпидемии коронавируса от новой инфекции скончались 26 человек. Об этом в понедельник, 16 ноября, рассказали в пресс-службе администрации города.
Точно? А с коронавирусом?

Гость||

Диагностировать ковид при помощи рентгега, все равно, что рассматривать северное сияние из погреба. На экваторе. Днем. С завязанными глазами и мешком на голове.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Осенью в городе зафиксировали подъем уровня заболеваемости внебольничной пневмонией и вирусной инфекцией.
В конкретных цифрах, пожалуйста. А то если их замалчивать, складывается впечатление, что тут все во много раз хуже.

Гость||

Гость писал(a):

Дебил, больные выживают, как могут без врачей у него оснований нет
Ну то что ты дебил- это и так понятно, у тебя короновирус головного мозга с детсва.

Имя: Гость
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