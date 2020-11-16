Мэр Кузнецка о ситуации с COVID-19 в городе: Оснований для паники нет

16.11.2020 | 15:07

В Кузнецке с начала эпидемии коронавируса от новой инфекции скончались 26 человек. Об этом в понедельник, 16 ноября, рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего с апреля в Кузнецке выявили 286 случаев COVID-19. На 16-е число на карантине находятся 105 жителей, в их числе 72 ребенка.

За минувшую неделю зарегистрировали 8 новых пациентов с коронавирусом, 33 - с внебольничной пневмонией (17 из них госпитализировали), 691 - с ОРВИ (в их числе 8 детей).

«За время пандемии обследовано 30 650 человек, из них 20 982 – дети», - добавили в пресс-службе мэрии.

Осенью в городе зафиксировали подъем уровня заболеваемости внебольничной пневмонией и вирусной инфекцией. Опасения властей вызывает и грядущее распространение гриппа.

«В целом мы достигли определенной планки по коронавирусной инфекции, не сказать, что она куда-то дальше развивается, мы идем на определенном уровне. Он не низкий, остается достаточно высоким. Оснований для паники нет, все зависит от самоорганизации людей. Введены новые ограничения постановлением губернатора, и об этом надо периодически напоминать», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Ранее сообщалось, что теперь в городе будут действовать два компьютерных томографа. Один из них заменит сломанный аппарат. Заболевшим жителям смогут проводить диагностику не только при помощи рентгена.