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Общество

В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще два пациента

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В воскресенье, 15 ноября, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти еще двух пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Скончалась женщина 1957 года рождения, страдавшая сахарным диабетом и ожирением второго типа. В качестве причины смерти указана коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией.

COVID-19 унес жизнь пензенца также 1957 года рождения. У пациента были такие сопутствующие заболевания, как гипертония, нарушение ритма и проводимости, ожирение. Коронавирус осложнился субтотальной пневмонией.

По информации регионального оперштаба, общее число умерших от опасной инфекции составило 218. Жертвой вируса стали 95 мужчин и 123 женщины, возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.

За сутки из больниц выписали 29 выздоровевших пациентов. Всего COVID-19 сумели побороть 13 300 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Совсем запутались? 123+95=308?

Гость||

Вчера было 216. Сегодня +2 и сразу 308?

Гость||

Это как?

Гость||

А кто там еще скончался ну к примеру от рака почему не новостим давай те уж про всех новостите

Гость||

Опять ожиревших хоронят.

Гость||

Второго типа???!!!

Гость||

Сах.диабет 2 типа, ожирение 2 ст. Но им все равно.

Гость||

123+95=218 если что. Автор первого поста, калькулятор смените))

Гость||

Это кто-то из чинуш?

Гость||

Действительно, почему не публикуют статистику по смертям от онкологии, инсультов и инфарктов, хотя бы ежемесячно.

Имя: Гость
Комментарий:

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