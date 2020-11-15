В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще два пациента

15.11.2020 | 19:32

В воскресенье, 15 ноября, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти еще двух пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Скончалась женщина 1957 года рождения, страдавшая сахарным диабетом и ожирением второго типа. В качестве причины смерти указана коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией.

COVID-19 унес жизнь пензенца также 1957 года рождения. У пациента были такие сопутствующие заболевания, как гипертония, нарушение ритма и проводимости, ожирение. Коронавирус осложнился субтотальной пневмонией.

По информации регионального оперштаба, общее число умерших от опасной инфекции составило 218. Жертвой вируса стали 95 мужчин и 123 женщины, возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.

За сутки из больниц выписали 29 выздоровевших пациентов. Всего COVID-19 сумели побороть 13 300 человек.