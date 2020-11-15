В Кузнецке лекарства получают 7 горожан, заразившихся COVID-19

15.11.2020 | 10:45

В Кузнецке на заседании оперативной рабочей группы обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

На пятницу, 13 ноября, в городе подтвердили 285 случаев COVID-19, показатель заражения на 100 000 населения составил 354.

«По заболеваемости внебольничными пневмониями на последней неделе было зарегистрировано 33 случая, за аналогичный период прошлого года - 8. Чуть выше, чем на предыдущей неделе, зарегистрировано случаев ОРВИ - 691. В 2019 году количество ОРВИ за этот период составило 258, из них 79% заболевших были дети», - рассказали в пресс-службе мэрии Кузнецка со ссылкой на начальника территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора Камиля Салихова.

На данный момент в Кузнецке на карантин закрыты три группы в детсадах № 2, 24 и 28, а также группа в многопрофильном колледже.

Заразившихся коронавирусом кузнечан начали обеспечивать бесплатными препаратами. На 13 ноября лекарства получали 7 горожан, которые лечатся дома и имеют подтвержденный диагноз. Доставляют их медицинские работники.

Мэр Сергей Златогорский отметил, что особое внимание следует уделять профилактике коронавируса, «минимизировать ситуацию», не допустив увеличения числа инфицированных.

«Нам нужно навязывать модель правильного поведения, объяснять людям, что вирус есть и он найдет щелочку. В больнице 50 коек есть, и они с ними справляются. Если их будет 153? Должна быть плавность этого процесса, а она обеспечивается соблюдением элементарных мер, ответственности в семье», - подчеркнул градоначальник.