Удорожание проезда в Пензе не коснется владельцев льготных карт

15.11.2020 | 18:59

Роскошью, а не средством передвижения становится общественный транспорт. И с этим ничего не поделаешь, говорят в мэрии. В воскресенье Андрей Лузгин, несмотря на выходной день, отвечал на вопросы, связанные с подорожанием проезда. Удержать цены на прежнем уровне или сделать повышение не таким чувствительным для населения администрация города не смогла.

«К сожалению для нас, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда. Мы разрабатываем концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам либо регулируемым тарифам», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Так, как это происходит с муниципальными автобусами малой вместимости. В 25-м и 40-м цены остались на прежнем уровне - 23 рубля. Правда, это ненадолго.

«Пока мы субсидируем эти маршруты. Видимо, у нас будет повышение, но не до такого уровня. Было предложение повысить до 25 рублей стоимость проезда, мы пока его обсуждаем. Думаю, что в январе это повышение произойдет, но будет в любом случае меньше, чем 32 рубля», - заверил Андрей Лузгин.

В субботу частные компании-перевозчики подняли цену за проезд более чем на 15% - это в маршрутных такси. В автобусах большой вместимости прибавили 2 рубля за билет. Предприниматели мотивировали принятое решение ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Самый дешевый по-прежнему экологически чистый транспорт - 20 рублей.

Что касается действия льготных карт, то их владельцев повышение цен за проезд не коснется ни в 2020, ни в 2021 году. По словам Андрея Лузгина, на эти цели из бюджета будет выделено порядка 18 миллионов рублей.