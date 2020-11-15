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Общество

Удорожание проезда в Пензе не коснется владельцев льготных карт

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Роскошью, а не средством передвижения становится общественный транспорт. И с этим ничего не поделаешь, говорят в мэрии. В воскресенье Андрей Лузгин, несмотря на выходной день, отвечал на вопросы, связанные с подорожанием проезда. Удержать цены на прежнем уровне или сделать повышение не таким чувствительным для населения администрация города не смогла.

«К сожалению для нас, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда. Мы разрабатываем концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам либо регулируемым тарифам», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Так, как это происходит с муниципальными автобусами малой вместимости. В 25-м и 40-м цены остались на прежнем уровне - 23 рубля. Правда, это ненадолго.

«Пока мы субсидируем эти маршруты. Видимо, у нас будет повышение, но не до такого уровня. Было предложение повысить до 25 рублей стоимость проезда, мы пока его обсуждаем. Думаю, что в январе это повышение произойдет, но будет в любом случае меньше, чем 32 рубля», - заверил Андрей Лузгин.

В субботу частные компании-перевозчики подняли цену за проезд более чем на 15% - это в маршрутных такси. В автобусах большой вместимости прибавили 2 рубля за билет. Предприниматели мотивировали принятое решение ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Самый дешевый по-прежнему экологически чистый транспорт - 20 рублей.

Что касается действия льготных карт, то их владельцев повышение цен за проезд не коснется ни в 2020, ни в 2021 году. По словам Андрея Лузгина, на эти цели из бюджета будет выделено порядка 18 миллионов рублей.

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Гость||

почему не развивается муниципальный транспорт?

Гость||

Не развивается муниципальный транспорт? Очень смешно. Это же работать надо. А так бабки получили и проблем нет. Троллейбус до НГ, автобусный парк разбирают под новостройку. Всё продано.

Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Гость||

Какие льготные карты?Забота?

Гость||

Администрация не дееспособна, народные избранники языки держат в тепле, немая сцена.

Гость||

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,

Нипочем ей страх.

И идут по той дороге люди,

Люди в кандалах.

Я одну мечту, скрывая, нежу,

Что я сердцем чист.

Но и я кого-нибудь зарежу

Под осенний свист.

Гость||

Раз Администрация не смогла урегулировать цену на проезд с (частным извозом",тогда хотя бы договоритесь с этими частниками,чтобы в качестве льготы ,все пенсионеры могли по карте "Забота) передвигаться по городу на любом транспорте со скидкой.

Гость||

только не надо истерить все понятно мы сейчасживем в России при

Капитали́зм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.

А вот когда был СССР мы жили

Социали́зм (от лат. socialis «общественный») — ряд экономических и социальных систем, характеризующихся государственным и/или общественным контролем над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов, а также политические теории и движения, связанные с ними.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

И с этим ничего не поделаешь, говорят в мэрии
А они пробовали? Упыpи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению для нас, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда
К какому сожалению? Кто им это разрешил?

Гость||

Гость писал(a):

мы сейчасживем в России при

Капитали́зм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства.

Не надо путать капитализм с мошенничеством.В любой правовой стране после недовольства населения сразу же приостановили всю деятельность таких мошенников.Лишили бы последних трусов.И был бы тут же организован аукцион на возможность заниматься перевозками по выгодным народу ценам.

Гость||

Вот нравится мне поэт местный) 19:48)

Гость||

Гость писал(a):

Не надо путать капитализм с мошенничеством.
ни какого мошенничества тут нет а всего навсего Гость писал(a):
является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.
а вот когда кассы установят то будет проезд то 50 р. Вы уж там держитесь доходяги

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, как это происходит с муниципальными автобусами малой вместимости.
Маршрутка есть маршрутка и не важно муниципальный этот гроб на колёсах или частный.

Гость||

Гость писал(a):

Администрация не дееспособна, народные избранники языки держат в тепле, немая сцена.
Разогнать бездельников, жуликов и воров!

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Имя: Гость
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