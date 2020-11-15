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Общество

Стало известно о новых случаях коронавирусной инфекции в области

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В воскресенье, 15 ноября, федеральный оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области. За сутки прибавилось 164 пациента.

Общее число заразившихся составило 17 766.

За неделю с 7 по 14 ноября в регионе выявили 1 336 случаев COVID-19. 1 382 человека были выписаны из медучреждений, 18 пациентов скончались.

13 ноября в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» и. о. министра здравоохранения области Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусом в регионе стабильной и отметил, что уже 4 недели заболеваемость опасной инфекцией находится на плато.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Чёт новость за новостью про барановирус....

Гость||

Мы все умрем?

И боженька нам не поможет?

Зря чтоли ему за 12 миллиардов бюджетных рублей храмик построили?

Гость||

Раз в области все стабильно и плато целых 4 недели, пора Никишину Всероссийскую конференцию организоввать и рассказать о потрясающем прорыве в пензенской медицине. Прикрепить свои слова фото из больницы, где дедушка на матрасе, а рядом таблетки лежат, с форумов скриншоты прикрепить, где люди днями ждут врача, неделями тесты, результаты тестов. А то в общем по России растет потихоньку число заболевших, у нас стабильно - значит, надо остальным перенимать передовой пензенский опыт.

Гость||

Поразительная стабильность .

Гость||

"Раз в области все стабильно и плато целых 4 недели, пора Никишину Всероссийскую конференцию организоввать и рассказать о потрясающем прорыве в пензенской медицине. Прикрепить свои слова фото из больницы, где дедушка на матрасе, а рядом таблетки лежат, с форумов скриншоты прикрепить, где люди днями ждут врача, неделями тесты, результаты тестов. А то в общем по России растет потихоньку число заболевших, у нас стабильно - значит, надо остальным перенимать передовой пензенский опыт."

Сытый голодного не разумеет

Гость||

Гость писал(a):

пора Никишину Всероссийскую конференцию организоввать и рассказать о потрясающем прорыве в пензенской медицине.
Это да, вместе со статистами.

Гость||

у меня тесть с тещей болели 2 недели. Легкая температура, пропажа обоняния на 4 дня, недомогание...

Врача вызвали сразу, через 3 дня пришли взяли мазок на ковид.

С момента мазка прошло более 3 недель. Люди здоровы, температуры нет, одышки нет, усталости нет. Занимаются по дому и готовят участок к зиме.

однако ДО СИХ ПОР нет результатов мазка!!!

И нафиг нужен такой анализ, результаты которого еще не готовы, а болезнь уже прошла ?!

Гость||

Гость писал(a):

И нафиг нужен такой анализ, результаты которого еще не готовы, а болезнь уже прошла ?!
а для того! Выпишут бумагу, что 2 недели обязаны дома сидеть. И если поймают не дома - штраф на пополнение бюджета!

Зачем лечить, тратить денег из бюджета?! Ведь можно заставить покупать лекарства за свой счет, а потом еще и штрафовать!

Гость||

Никишин - Герой России!

Гость||

А я всегда верил в нашего губернатора!

Гость||

Анализ вообще не нужен. Симптомы и так понятны, лечение по симптомам.

Тесты нужны для статистики, и для сбора денег

Гость||

Где положенные бесплатные лекарства для больного с диагнозом ковид находящегося на лечение дома с четверга жду?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а неделю с 7 по 14 ноября в регионе выявили 1 336 случаев COVID-19. 1
и я в этом списке у меня 10.11 выявили. Но где бесплатные положенные лекарства?????

Гость||

Гость писал(a):

Это да, вместе со статистами.
Статист- это актер, исполняющий роли без слов, участник массовых сцен. А те, кто занимается статистикой- статистики.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки прибавилось 164 пациента
а это масочники или без масочники?

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Имя: Гость
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