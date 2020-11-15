Стало известно о новых случаях коронавирусной инфекции в области

15.11.2020 | 11:02

В воскресенье, 15 ноября, федеральный оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области. За сутки прибавилось 164 пациента.

Общее число заразившихся составило 17 766.

За неделю с 7 по 14 ноября в регионе выявили 1 336 случаев COVID-19. 1 382 человека были выписаны из медучреждений, 18 пациентов скончались.

13 ноября в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» и. о. министра здравоохранения области Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусом в регионе стабильной и отметил, что уже 4 недели заболеваемость опасной инфекцией находится на плато.