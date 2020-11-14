Сетевое издание|18+|Суббота|14 ноя 2020|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области еще 19 детей и подростков заболели COVID-19

Печать

В субботу, 14 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил сообщение о 162 новых случаях выявления коронавирусной инфекции в регионе. Общее число заболевших достигло 17 602.

Среди новых пациентов - 19 несовершеннолетних: младенцы в возрасте 2 месяцев и 1 года, дети 4, 5, 6 (двое), 7, 8, 9 (двое), 10 и 12 (трое) лет, подростки 14 (трое), 15 и 16 лет. С начала эпидемии коронавирусная инфекция поразила 1 209 детей.

79 случаев COVID-19 выявлено в Пензе, 21 - в Сердобском районе, 15 - в Кузнецком.

По 5 пациентов проживают в Заречном, Бессоновском, Городищенском и Шемышейском районах, по 4 - в Лопатинском и Пензенском, по 3 - в Мокшанском и Сосновоборском, по 2 - в Белинском, Спасском, Малосердобинском и Неверкинском, по 1 - в Земетчинском, Камешкирском, Никольском, Нижнеломовском и Тамалинском районах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Щас набегут закошмаренные с требованием дистанционки.

Гость||

Требуем дистанционки !!!

Гость||

Школьников надо переводить на дистанционное обучение

Гость||

Ковида намного больше, чем выявляют и попадает в статистику. Зачем подвергать детей риску?! Пусть сидят по домам.

Гость||

Да задолбали вы со своим пусть сидят дома!!!! Вот вы и сидите, хватит за всех решать

Гость||

Пусть сидят по домам.

——

Они и так не сидят по домам, вчера в KFC на Московской все было забито школьниками, негде присесть

Гость||

Дистанционка жизненно необходима от садов до универов!Поберегите детей!

Гость||

Солидарна с людьми!!!! Как на дистанцию в школе все орут сидеть дома, а как перемешивать свои танцы-шманцы и прочие кружки так нельзя дома детей держать! Вы уж определитесь!!! Тогда и кружки свои на дистанцию переводите! Двойные стандарты вечно!

Гость||

Они и так не сидят по домам, вчера в KFC на Московской все было забито школьниками, негде присесть

А вы какого ху.. дожника в KFC забыли? Вам присесть негде было? Дома не сидится?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте