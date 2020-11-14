В Пензенской области еще 19 детей и подростков заболели COVID-19

14.11.2020 | 13:13

В субботу, 14 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил сообщение о 162 новых случаях выявления коронавирусной инфекции в регионе. Общее число заболевших достигло 17 602.

Среди новых пациентов - 19 несовершеннолетних: младенцы в возрасте 2 месяцев и 1 года, дети 4, 5, 6 (двое), 7, 8, 9 (двое), 10 и 12 (трое) лет, подростки 14 (трое), 15 и 16 лет. С начала эпидемии коронавирусная инфекция поразила 1 209 детей.

79 случаев COVID-19 выявлено в Пензе, 21 - в Сердобском районе, 15 - в Кузнецком.

По 5 пациентов проживают в Заречном, Бессоновском, Городищенском и Шемышейском районах, по 4 - в Лопатинском и Пензенском, по 3 - в Мокшанском и Сосновоборском, по 2 - в Белинском, Спасском, Малосердобинском и Неверкинском, по 1 - в Земетчинском, Камешкирском, Никольском, Нижнеломовском и Тамалинском районах.