В Пензе ремонт ФОКа «Спутник» должен закончиться к 25 ноября

14.11.2020 | 10:18

В региональном министерстве физической культуры и спорта прошло совещание, темой которого стал ремонт ФОКа «Спутник» пензенской школы № 30.

На встрече с министром Григорием Кабельским представители подрядной организации рассказали о том, как продвигается работа. Перед ними стоит задача завершить ремонт к 25 ноября.

Это связано с тем, что согласно календарю чемпионата России по мини-футболу среди женских команд 27 ноября мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» проведет первые домашние игры чемпионата против МФК «Спартак».

«После капитального ремонта спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса станет отвечать всем требованиям соревнований областного и всероссийского уровней», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.