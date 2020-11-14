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Общество

В Пензе началась регистрация заявок на участие в форуме студентов

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В декабре наступит весна - студенческая. В первом месяце зимы в Нижнем Новгороде организуют всероссийский образовательный форум. Он объединит воспитанников университетов, академий, колледжей. Чтобы отправиться в столицу Приволжского федерального округа, молодым людям и девушкам нужно подать заявку в электронным виде. Регистрация уже началась.

Участников будут отбирать представители центрального оргкомитета.

«Он пройдет в формате «Школы «Студенческой весны». Сама идея зародилась давно - одну из первых «школ» провели в Пензе, аналогичные прошли по всей стране. Теперь решили все свести в большой форум, где эксперты по различным направлениям встретятся со студентами, с руководителями студенческих коллективов», - рассказал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Нижегородский форум - это во многом продолжение всероссийского фестиваля «Студенческая весна». В 2020 году он состоялся в Ростове в сентябре. В условиях распространения коронавируса его проводили в сокращенном виде.

Форум «Студвесна» пройдет с 7 по 15 декабря. Образовательная программа будет состоять из трех смен. Направлений несколько: театр, режиссура, организация творческих проектов, медиа. Сколько человек будет в пензенской делегации, пока неизвестно, но общее число участников - 600.

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