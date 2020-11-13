За время каникул COVID-19 выявили у 169 детей школьного возраста

В Пензенской области подходят к концу осенние каникулы, которые в 2020 году длились на неделю больше обычного - с 31 октября по 15 ноября.
За это время коронавирус официально подтвердили у 223 несовершеннолетних, 169 из них - школьного возраста: 129 детей от 7 до 15 лет и 40 подростков 16-17 лет.
10 ноября региональный оперативный штаб рекомендовал министерству образования рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении каникул, однако, проанализировав ситуацию с заболеваемостью среди учащихся и педагогов, ведомство приняло решение продолжить обучение с 16-го числа в очном формате.
При выявлении фактов заболевания коронавирусом или росте случаев ОРВИ решать вопрос о переходе на дистант будет орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».
За все время распространения COVID-19 в Пензенской области его выявили у 1 190 несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Трепещите, педагоги! В понедельник на вас спустят толпы заразных детей.