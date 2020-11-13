За время каникул COVID-19 выявили у 169 детей школьного возраста

13.11.2020 | 14:40

В Пензенской области подходят к концу осенние каникулы, которые в 2020 году длились на неделю больше обычного - с 31 октября по 15 ноября.

За это время коронавирус официально подтвердили у 223 несовершеннолетних, 169 из них - школьного возраста: 129 детей от 7 до 15 лет и 40 подростков 16-17 лет.

10 ноября региональный оперативный штаб рекомендовал министерству образования рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении каникул, однако, проанализировав ситуацию с заболеваемостью среди учащихся и педагогов, ведомство приняло решение продолжить обучение с 16-го числа в очном формате.

При выявлении фактов заболевания коронавирусом или росте случаев ОРВИ решать вопрос о переходе на дистант будет орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».

За все время распространения COVID-19 в Пензенской области его выявили у 1 190 несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 17 лет.