В Пензе решили отказаться от детских хороводов вокруг елок

13.11.2020 | 12:06

В четверг, 12 ноября, в администрации Пензы прошло заседание штаба по профилактике распространения коронавируса. Одним из вопросов повестки дня стали детские новогодние праздники.

Как доложила начальник управления культуры Вера Фейгина, от хороводов вокруг елок придется отказаться и ограничиться лишь новогодними спектаклями. При этом юных зрителей будут рассаживать с учетом социального дистанцирования и с соблюдением всех санитарных требований.

Также в программе остаются мероприятия на свежем воздухе. При этом перед началом выступлений всем артистам будут измерять температуру.

Однако городские власти признали: они не могут контролировать аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек, которых родители маленьких пензенцев вызывают на дом, подвергая детей опасности заражения.