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Общество

В Пензе решили отказаться от детских хороводов вокруг елок

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В четверг, 12 ноября, в администрации Пензы прошло заседание штаба по профилактике распространения коронавируса. Одним из вопросов повестки дня стали детские новогодние праздники.

Как доложила начальник управления культуры Вера Фейгина, от хороводов вокруг елок придется отказаться и ограничиться лишь новогодними спектаклями. При этом юных зрителей будут рассаживать с учетом социального дистанцирования и с соблюдением всех санитарных требований.

Также в программе остаются мероприятия на свежем воздухе. При этом перед началом выступлений всем артистам будут измерять температуру.

Однако городские власти признали: они не могут контролировать аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек, которых родители маленьких пензенцев вызывают на дом, подвергая детей опасности заражения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как дожила начальник управления культуры Вера Фейгина,
И как она только дожила до такого...

Гость||

Рассаживать с учётом того соц дистанции, а в гардеробе толпа! Идиотизм крепчает!

Гость||

Гость писал(a):

Рассаживать с учётом того соц дистанции, а в гардеробе толпа! Идиотизм крепчает!
Клоунам тоже кушать хочется. Всё, что закрывается и отменяется, бьёт по экономике. Всё, кроме школ. Без экономических потерь усадить по домам можно только детей и стариков. Остальные должны работать. В том числе клоуны.

Гость||

Зато на площади горки наставят,чтоб побольше малышни собирать.Ёлку пусть поставят и хватит,и деньги цеоее будут и народу поменьше будет собираться

Гость||

Гость писал(a):

Клоунам тоже кушать хочется. Всё, что закрывается и отменяется, бьёт по экономике. Всё, кроме школ. Без экономических потерь усадить по домам можно только детей и стариков. Остальные должны работать. В том числе клоуны.
Чем думать об экономике, подумайте сколько людей умирает

Гость||

вы знаете ничего личного по отношению к полным людям, возможно что у многих реально гармоны не в порядке, и тому подобное. Но долгосрочный опыт взаимодействия по работе с женщинами из отделов образования и культуры показывает, что там их процентов 80, и эти женщины на грани или страдают ожирением,даже молодые , как они могут вообще рассуждать о здоровье , двигать какие то идеи , критически мыслить в новых условиях и тому подобное? они себя то двигать кое как могут! почему мы ждем от них каких то взвешенных, продуманных решений? пока мы сами не будем отстаивать, добиваться и самим чтото делать, мы так и будем обсуждать недалекие решения таких вот теток.

Гость||

Вот-вот, тётки, вообще, плохо соображают! Где дядьки? Пусть они решают и двигают, тёток в том числе!

Гость||

А при чем тут вес этих тёток, я стесняюсь спросить? То есть все толстые априори дураки?)))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.11.2020 13:05|

А при чем тут вес этих тёток, я стесняюсь спросить? То есть все толстые априори дураки?)))

да Вы не стесняйтесь, тут нормально разводить "спор" ни о чем,сейчас это модно так видимо, в чатах и на форумах общаться, а реально то никаких действий

Гость||

Фейгина-Гринч, которая украла Новый год !

Имя: Гость
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