В Пензе общественный транспорт и ТЦ будут проверять ежедневно

13.11.2020 | 19:52

В Пензе начали высаживать из транспорта пассажиров, не соблюдающих постановление губернатора. Проверки проводят и созданная перевозчиками группа контролеров, и представители правоохранительных органов.

Также совместно с представителями власти полицейские проводят рейды по торговым центрам.

«С обслуживающим персоналом магазинов члены комиссии провели беседы о мерах предосторожности и недопустимости нарушения установленных требований в связи с распространением коронавирусной инфекции. Посетители также предупреждены об обязательном использовании средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и антисептиков для рук», - сообщил начальник отдела УУП ПДН УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Подобные рейды будут проходить ежедневно.