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Общество

В Пензе общественный транспорт и ТЦ будут проверять ежедневно

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В Пензе начали высаживать из транспорта пассажиров, не соблюдающих постановление губернатора. Проверки проводят и созданная перевозчиками группа контролеров, и представители правоохранительных органов.

Также совместно с представителями власти полицейские проводят рейды по торговым центрам.

«С обслуживающим персоналом магазинов члены комиссии провели беседы о мерах предосторожности и недопустимости нарушения установленных требований в связи с распространением коронавирусной инфекции. Посетители также предупреждены об обязательном использовании средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и антисептиков для рук», - сообщил начальник отдела УУП ПДН УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Подобные рейды будут проходить ежедневно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А почему у сотрудника полиции женского пола нос маской не закрыт? И трогает она ее явно не чистыми руками. Несколько секунд сюжета и одни вопросы по ношению и использованию масок.

Гость||

Вот в конце сюжета Николай Мухаев топит за маски, перчатки, антисептики - как средства индивидуальной защиты.. Хотя маска не является СИЗом. В сюжете его подчиненые не используют перчатки...

Гость||

Гость писал(a):

А почему у сотрудника полиции женского пола нос маской не закрыт? И трогает она ее явно не чистыми руками. Несколько секунд сюжета и одни вопросы по ношению и использованию масок.
Наверное маска не подошла по размеру головы.

Гость||

В сюжете, который длится 47 секунд, проверяющие, сами не должным образом исполняют постановление, хотя заставляют исполнять его другим людям. Как назвать этот сюжет? Образцово показательная некомпетентность?!

Гость||

Гость писал(a):

А почему у сотрудника полиции женского пола нос маской не закрыт?
пневмонию надышать не хочет

Гость||

Гость писал(a):

А почему у сотрудника полиции женского пола нос маской не закрыт?
жить хочет, хоть и заставляют носить

Гость||

Гость писал(a):

А почему у сотрудника полиции женского пола нос маской не закрыт? И трогает она ее явно не чистыми руками. Несколько секунд сюжета и одни вопросы по ношению и использованию масок.
чтобы пол было видно

Гость||

Если мне завтра,не выдадут маску в автобусе ,я имею право проехать бесплатно?

Гость||

Поедешь бесплатно, но оплатишь штраф и купишь маску

Имя: Гость
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