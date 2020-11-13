В Пензе общественный транспорт и ТЦ будут проверять ежедневно

В Пензе начали высаживать из транспорта пассажиров, не соблюдающих постановление губернатора. Проверки проводят и созданная перевозчиками группа контролеров, и представители правоохранительных органов.
Также совместно с представителями власти полицейские проводят рейды по торговым центрам.
«С обслуживающим персоналом магазинов члены комиссии провели беседы о мерах предосторожности и недопустимости нарушения установленных требований в связи с распространением коронавирусной инфекции. Посетители также предупреждены об обязательном использовании средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и антисептиков для рук», - сообщил начальник отдела УУП ПДН УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.
Подобные рейды будут проходить ежедневно.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А почему у сотрудника полиции женского пола нос маской не закрыт? И трогает она ее явно не чистыми руками. Несколько секунд сюжета и одни вопросы по ношению и использованию масок.