В Пензе на обработку общественных мест истратили 600 кг дезсредств

13.11.2020 | 12:44

В связи с погодными условиями в Пензе прекратят дезинфицировать общественные пространства. Об этом шла речь на совещании в администрации города в пятницу, 13 ноября.

Обработка проводилась в целях борьбы с распространением коронавируса.

Что касается подъездов многоквартирных домов, то там дезинфекцию, напротив, планируют активизировать.

«За последние месяцы более 1 700 объектов в областном центре были неоднократно обработаны. Для этого использовано 600 кг дезсредств», - сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника Управления ГОЧС Пензы Алексея Михайлова.

Процедуру дезинфекции на улицах города регулярно проводили весной и в начале лета, во время первого подъема заболеваемости COVID-19. В октябре к этой практике вернулись.

Глава администрации Андрей Лузгин тогда распорядился организовать очередную обработку мест общего пользования на площади Ленина, улице Московской и Фонтанной площади.