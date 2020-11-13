Сетевое издание|18+|Пятница|13 ноя 2020|13:26
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Общество

В Пензе на обработку общественных мест истратили 600 кг дезсредств

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В связи с погодными условиями в Пензе прекратят дезинфицировать общественные пространства. Об этом шла речь на совещании в администрации города в пятницу, 13 ноября.

Обработка проводилась в целях борьбы с распространением коронавируса.

Что касается подъездов многоквартирных домов, то там дезинфекцию, напротив, планируют активизировать.

«За последние месяцы более 1 700 объектов в областном центре были неоднократно обработаны. Для этого использовано 600 кг дезсредств», - сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника Управления ГОЧС Пензы Алексея Михайлова.

Процедуру дезинфекции на улицах города регулярно проводили весной и в начале лета, во время первого подъема заболеваемости COVID-19. В октябре к этой практике вернулись.

Глава администрации Андрей Лузгин тогда распорядился организовать очередную обработку мест общего пользования на площади Ленина, улице Московской и Фонтанной площади.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пустая и преступная трата средств.

Гость||

Напишите,где в подьездах делается санобработка и кто конролирует этот процесс

Гость||

Не просто трата средств, а вред для здоровья, особенно на заводе, где прямо рядом с рабочими ходят и опрыскивают станки хлором.

Гость||

люди на улицу выходят воздухом подышать, а им в лицо хлоркой брызгают - все для народа, для здоровья

Гость||

Просто списали деньги со статьи и фоточек нащелкали . И радостные распихали по карманам

Имя: Гость
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