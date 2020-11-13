В Пензе на обработку общественных мест истратили 600 кг дезсредств

В связи с погодными условиями в Пензе прекратят дезинфицировать общественные пространства. Об этом шла речь на совещании в администрации города в пятницу, 13 ноября.
Обработка проводилась в целях борьбы с распространением коронавируса.
Что касается подъездов многоквартирных домов, то там дезинфекцию, напротив, планируют активизировать.
«За последние месяцы более 1 700 объектов в областном центре были неоднократно обработаны. Для этого использовано 600 кг дезсредств», - сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника Управления ГОЧС Пензы Алексея Михайлова.
Процедуру дезинфекции на улицах города регулярно проводили весной и в начале лета, во время первого подъема заболеваемости COVID-19. В октябре к этой практике вернулись.
Глава администрации Андрей Лузгин тогда распорядился организовать очередную обработку мест общего пользования на площади Ленина, улице Московской и Фонтанной площади.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Пустая и преступная трата средств.