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Общество

В Кузнецке назвали дату перечисления пособий на детей от 3 до 7 лет

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Кузнецким родителям назвали дату, когда они получат денежную поддержку из бюджета. Информацию предоставил городской отдел социальной защиты населения.

«Выплата 2 089 семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет будет зачислена на счета получателей 16.11.2020 года. Сумма выплат составит 12 млн 81 тыс. руб.», - говорится на сайте мэрии Кузнецка.

Размер выплаты для Пензенской области составляет 4 тыс. 908 руб. 50 коп. (это половина прожиточного минимума).

4 895 семей Кузнецка уже получили поддержку в ноябре. Были перечислены ежемесячные денежные пособия, единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за вторым ребенком до полутора лет, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Сумма выплат составила 11 млн 750 тыс. 50 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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