В День добра журналист 11 канала рассказала о глухой девочке

13.11.2020 | 20:15

Чтобы стать добрее, нужно говорить комплименты, уверены некоторые психологи. Членам семьи, коллегам на работе - не важно. Правда, моментального эффекта ждать не следует: в белого и пушистого в одночасье не превратишься. Это долгий процесс, который можно начать во Всемирный день добра.

Праздник появился 23 года назад в Японии и быстро распространился по всему миру. Люди, бескорыстно оказывающие помощь другим, - главные на этом торжестве.

Поздравления принимают волонтеры. Их труд сложно переоценить, особенно в период пандемии. Тысячи молодых пензенцев пришли на выручку одиноким старикам, которые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были вынуждены самоизолироваться.

Свой, можно сказать, профессиональный праздник отметила и журналист 11 канала Марина Стульникова - автор и ведущая программы «Территория добрых дел». Героев ее телевизионного проекта жизнь поставила в жесткие, порой даже невыносимые условия. Истории, которыми они делятся со зрителями, трогают до глубины души. Не так давно пензенцы узнали о нелегкой судьбе трехлетней девочки.

«Она родилась без слуховых проходов, и ей до определенного времени нужно сделать операцию. У меня комок к горлу подходил, когда ее старшая сестра-четвероклассница написала ей стихи. Девочка сидит и плачет: она хочет, чтобы сестренка ее слышала, это здорово - жить в мире звуков! Я понимаю, что еще секунда - и я расплачусь», - рассказала Марина Стульникова.

Считается, что женщины добрее мужчин. Автор и ведущая с этим мнением не согласна. В рамках программы она общается с представителями сильного пола, среди которых встречаются и отцы-одиночки.

«Так получилось, что дети маме оказались не нужны, а папа, несмотря на возраст, на свои болезни, делает для них все: стирает, готовит. Замечательный мужчина», - отметила Марина Стульникова.

Как уверяют психологи, проявление участия к ближнему - это не только альтруизм. Согласно исследованиям, люди, совершающие добрые поступки, меньше болеют и дольше живут.