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Общество

В банке вакансий Кузнецка имеется более 1 000 вакансий, но люди не идут

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В пятницу, 13 ноября, в администрации Кузнецка обсудили проблемы трудоустройства горожан.

Заместитель начальника центра занятости населения Оксана Клименко сообщила, что с 20 октября по 2 ноября было подано 138 заявлений. 66 человек получили отказ в постановке на учет, 5 трудоустроено, 61 оформил пособие.

Докладчица отметила снижение количества обращений от длительно неработающих граждан. Уровень безработицы по городу составляет около 4%.

Примечательно, что банк вакансий постоянно пополняется, но люди за реальной работой не идут. Сейчас в центре занятости населения имеется 1 108 вакансий.

Эту тенденцию отметил почти полгода назад, в начале июня, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Учитывая наличие вакансий на рынке - а их примерно столько же, сколько безработных, - ситуация с безработицей некритичная. Кто хочет трудиться - работа в городе есть. Есть масса социальных льгот, которые предоставляет государство, и люди смотрят, как ими воспользоваться. Кто-то считает для себя более выгодным посидеть без работы, получая эти выплаты», - подчеркнул мэр Кузнецка.

После того как максимальное пособие по безработице повысили до 12 130 рублей, некоторые жители области предпочли добровольно отказаться от рабочих мест. Так, в Пензенском районе работники ушли с местных предприятий, так как получать поддержку от государства стало выгоднее, чем зарплату.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кто хочет трудиться - работа в городе есть.
За копейки?

Гость||

Гость писал(a):

За копейки?
Лучше дома бесплатно сидеть.

Гость||

Сидите, как с голоду пухнуть начнете, идите устраивайтесь.

Гость||

Что же не посидеть дома, раз уплачено))))))))))

Гость||

Сами работайте за такие гроши. Расходы на дорогу до работы превышают зарплату. Охренеть!

Гость||

Дык уплачено за сколько месяцев, три или сколько, а дальше то чего делать?

Гость||

Гость писал(a):

Сами работайте за такие гроши. Расходы на дорогу до работы превышают зарплату. Охренеть!
Да не работай, кто тебя гонит, можешь прожить так, да ради Бога.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

получать поддержку от государства стало выгоднее, чем зарплату.
Правильно, а как ещё, если от жадности платят меньше пособий? Смысл работать?

Гость||

А почему в статье не написано сколько платят на этих вакансиях? Интересно же.

Гость||

Гость писал(a):

Правильно, а как ещё, если от жадности платят меньше пособий? Смысл работать?
Пособие сколько платят - несколько месяцев? А дальше что делать будете?

Гость||

Наших торгашек жаба заест платить реально. Сколько времени ни копейки не прибавляют?

Гость||

Гость писал(a):

А дальше что делать будете?
Поэтому и сваливают отсюда кто может.

Стыдно даже озвучить предлагаемую оплату: от 8 до 15 и считают себя благодетелями.

Гость||

За8-15 надо что-то делать,или просто получать за то ,что твоя фамилия закрыла вакансию?

Гость||

То есть зарплаты меньше 12 тысяч? Пусть сами работают за свои такие зарплаты.

Гость||

Гость писал(a):

За8-15 надо что-то делать,или просто получать за то ,что твоя фамилия закрыла вакансию?
как в анекдоте. Что должен делать работник при окладе в 10 тыс? А ничего и даже немного вредить. ))

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Имя: Гость
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