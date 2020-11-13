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Общество

Портал PenzaInform.ru выбрал три самые интересные новости недели

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Редакция портала PenzaInform.ru вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение.

В первом сюжете пензенцам рассказали, что область осталась на третьем этапе снятия ограничений.

Продолжают работать детские сады и школы. Разрешается проводить зрелищные, культурные, спортивные мероприятия - правда, при заполненности зала на 50%.

Митинги, крупные конференции и подобные акции под запретом. Предприятиям общепита и развлечений нельзя работать с 23:00 до 6:00. Общественным транспортом лучше не пользоваться.

А несовершеннолетние не должны находиться в торговых центрах без родителей.

Вторая новость: в области изучили ситуацию с заболеваемостью среди учащихся и педагогов и решили не продлевать школьные каникулы.

Как и предполагалось, дети выйдут с отдыха 16 ноября. Обучение начнется в очном формате, но при необходимости каждая конкретная школа может перейти на дистанционку.

В исключительных случаях родители вправе сами оставить ребенка дома на подобном обучении.

За время каникул COVID-19 выявили у 169 детей школьного возраста.

Третий сюжет - о главной елке города.

Ее начали устанавливать на площади Ленина в Пензе.

Горожан будет радовать 25-метровая каркасная уральская сосна. Ее соберут и украсят в течение нескольких дней. Также смонтируют зимние горки и детскую площадку.

При этом от хороводов вокруг елок решили отказаться. Для детей оставят только новогодние спектакли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну а с проездом что, на сколько повысят с завтрашнего дня? Или это не новость, это уже признанный факт?

Гость||

Да нет ,главное это пожалуй убийство человека пьяным дегенератом из Росгвардии на Инфинити .Там просто чудом не погибло намного больше народа,так как место очень оживлённое.

Гость||

Про убийцу на Инфинити нет такой темы? Пьяньс утречка давит на тротуаре людей- норм для Пензы?

Имя: Гость
Комментарий:

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