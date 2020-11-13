Портал PenzaInform.ru выбрал три самые интересные новости недели

Редакция портала PenzaInform.ru вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение.
В первом сюжете пензенцам рассказали, что область осталась на третьем этапе снятия ограничений.
Продолжают работать детские сады и школы. Разрешается проводить зрелищные, культурные, спортивные мероприятия - правда, при заполненности зала на 50%.
Митинги, крупные конференции и подобные акции под запретом. Предприятиям общепита и развлечений нельзя работать с 23:00 до 6:00. Общественным транспортом лучше не пользоваться.
А несовершеннолетние не должны находиться в торговых центрах без родителей.
Вторая новость: в области изучили ситуацию с заболеваемостью среди учащихся и педагогов и решили не продлевать школьные каникулы.
Как и предполагалось, дети выйдут с отдыха 16 ноября. Обучение начнется в очном формате, но при необходимости каждая конкретная школа может перейти на дистанционку.
В исключительных случаях родители вправе сами оставить ребенка дома на подобном обучении.
За время каникул COVID-19 выявили у 169 детей школьного возраста.
Третий сюжет - о главной елке города.
Ее начали устанавливать на площади Ленина в Пензе.
Горожан будет радовать 25-метровая каркасная уральская сосна. Ее соберут и украсят в течение нескольких дней. Также смонтируют зимние горки и детскую площадку.
При этом от хороводов вокруг елок решили отказаться. Для детей оставят только новогодние спектакли.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Ну а с проездом что, на сколько повысят с завтрашнего дня? Или это не новость, это уже признанный факт?