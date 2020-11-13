Пензенская область установила новый антирекорд по числу заболевших детей

13.11.2020 | 13:46

В пятницу, 13 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 167 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных за сутки в Пензенской области.

Среди новых пациентов - 45 детей. Это двухмесячные (двое) и годовалые (трое) младенцы, дети 2 (трое), 3 (четверо), 4, 5, 6 (двое), 7 (двое) 8 (трое), 9 (пятеро), 10, 11 (двое), 12 (двое), 13 (трое) лет, подростки 14 (пятеро), 16 (трое) и 17 (двое) лет.

Количество заболевших несовершеннолетних за сутки оказалось наибольшим за все время пандемии. Предыдущий антирекорд - 41 человек - регистрировался 31 октября.

Общее количество заболевших с начала выявления первого больного составила 17 440, из которых 1 190 - несовершеннолетние.

107 новых пациентов инфекционистов проживают в Пензе, по 6 - в Малосердобинском и Кузнецком районах, по 5 - в Нижнеломовском, Пензенском, Мокшанском, Бессоновском районах и Заречном, по 4 - в Тамалинском и Сердобском, 3 - в Лопатинском, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Спасском и Шемышейском районах, по 1 - в Бековском, Вадинском, Иссинском и Неверкинском районах.

Под наблюдением находятся 6 730 человек, сняты с контроля 43 498.

В общей сложности в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии обследован 98 421 человек, проведено 101 253 исследования. В лабораториях лечебных заведений эти показатели - соответственно 317 082 и 337 851.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 составил 31,83% населения региона.