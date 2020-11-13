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Общество

Пензенская область установила новый антирекорд по числу заболевших детей

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В пятницу, 13 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 167 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных за сутки в Пензенской области.

Среди новых пациентов - 45 детей. Это двухмесячные (двое) и годовалые (трое) младенцы, дети 2 (трое), 3 (четверо), 4, 5, 6 (двое), 7 (двое) 8 (трое), 9 (пятеро), 10, 11 (двое), 12 (двое), 13 (трое) лет, подростки 14 (пятеро), 16 (трое) и 17 (двое) лет.

Количество заболевших несовершеннолетних за сутки оказалось наибольшим за все время пандемии. Предыдущий антирекорд - 41 человек - регистрировался 31 октября.

Общее количество заболевших с начала выявления первого больного составила 17 440, из которых 1 190 - несовершеннолетние.

107 новых пациентов инфекционистов проживают в Пензе, по 6 - в Малосердобинском и Кузнецком районах, по 5 - в Нижнеломовском, Пензенском, Мокшанском, Бессоновском районах и Заречном, по 4 - в Тамалинском и Сердобском, 3 - в Лопатинском, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Спасском и Шемышейском районах, по 1 - в Бековском, Вадинском, Иссинском и Неверкинском районах.

Под наблюдением находятся 6 730 человек, сняты с контроля 43 498.

В общей сложности в вирусологической лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии обследован 98 421 человек, проведено 101 253 исследования. В лабораториях лечебных заведений эти показатели - соответственно 317 082 и 337 851.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 составил 31,83% населения региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Очень вовремя каникулы заканчиваются...

Гость||

Количество заболевших несовершеннолетних за сутки оказалось наибольшим за все время пандемии. Предыдущий антирекорд - 41 человек - регистрировался 31 октября.

——

Дезинформация от Пензаинформ: выявленные случаи вируса не означают, что эти дети заболели. Этотознкчает, что они инфицированы, но не больны. Научитесь правильно подавать информацию.

Гость||

зато в школу в понедельник

Гость||
+1

зато в школу в понедельник

——

И это отлично

Гость||
+1

Длинные каникулы изначально были ошибкой, в связи с этим и рост

Гость||
+1

Давайте занойте где дистанционка

Гость||

Когда до нашей деревни дойдёт, что ДО- это издевательство над детьми и перестанут скулить и просить удаленку, что от ДО больше последствий, чем от ковида?

Гость||

Гость писал(a):

Когда до нашей деревни дойдёт, что ДО- это издевательство над детьми и перестанут скулить и просить удаленку, что от ДО больше последствий, чем от ковида?
Тогда, когда вы перечислите-таки эти последствия от ДО и они будут действительно серьезнее, чем последствия от распространения ковид.

Гость||

Мазки у бессимптомников не берут, поэтому эти дети именно больны.

Гость||

Кстати, у младенцев иммунитета нет еще, эксперты против ДО, вы считаете, что младенцы тоже хорошо перенесут вирус, который старшие дети из школы принесут?

Гость||

Гость писал(a):

Когда до нашей деревни дойдёт, что ДО- это издевательство над детьми и перестанут скулить и просить удаленку, что от ДО больше последствий, чем от ковида?
Это каких же? Лучше быть глупым, но живым. И дети которым интересно учиться и знания им нужны, вполне могут освоить программу с помощью учителей и интернета из дома

Гость||

Гость писал(a):

Мазки у бессимптомников не берут, поэтому эти дети именно больны.
У детей дома даже с температурой не берут.

В стационаре или перед попаданием туда в плановом порядке берут.

Гость||

Против ДО мягко говоря неумные родители , не способные помочь с учебой своим детям , которые почему-то не могут учить уроки без жесткого контроля

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.11.2020 14:13|

Мазки у бессимптомников не берут

Отсюда начинается уже философия по Чижевскому. В магазин идти придётся :)).

Гость||

Гость писал(a):

Мазки у бессимптомников не берут, поэтому эти дети именно больны.
На самом деле больных детей в разы больше - дочь болела (13 лет), запахи пропали, температура только 2 дня была, слабость. Бабушка с дедушкой болели, у деда положительный тест. Так ребенку поставили ОРЗ и ни в какую статистику она не попала, хотя для нас диагноз очевиден был.

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Имя: Гость
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