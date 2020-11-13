Квартиры от «Термодома» - в ипотеку от 2,9% годовых до 1 июля

13.11.2020 | 17:31

Стало известно о продлении срока действия ипотеки по сниженной процентной ставке. До 1 июля 2021 года на квартиры в домах строительного холдинга «Термодом» в Пензе и Городе Спутнике действует ставка от 2,9% годовых. Причем предложение распространяется на жилье в строящихся и сданных домах.

Чтобы оформить квартиру, нужно внести первоначальный взнос (от 50%), застраховать жизнь, подтвердить доход в ПФР.

Ежемесячный платеж за 2-комнатную квартиру составит от 5 789 рублей (ЖК «Жемчужный»),

за 3-комнатную - от 7 595 рублей (ЖК «Радужные дворы»).

Расчет предварительный и составлен исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 51%, срок кредита - 360 месяцев, ставка - 2,9% годовых. За более точными выкладками необходимо обратиться в Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Если первоначальный взнос, например, 20%, то процент по ипотеке вырастет до 3,1% годовых.

Узнать больше о планировках и ценах можно на termodom-pnz.ru и по телефонам: 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный), об условиях ипотеки - на сайте www.aikdom.ru и по телефонам: 68-68-10, 8 (927) 375-27-50 (отдел кредитования).

Застройщик: ЖК «Новелла» (1-й и 2-й этапы) – ООО СЗ «Термодом-новин», ЖК «Жемчужный» – ООО СЗ «Термодом-Групп», строения № 71 (входит в состав ЖК «Радужные дворы») – ООО СЗ «Земстрой». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

Дисклеймер: до 01.07.2021 в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке - как на стадии строительства, так и готовое жилье - по ставке от 2,9% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом» (при условии оформления личного страхования заемщика, первоначальном взносе более 50% и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ).

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых. Без предоставления выписки из пенсионного фонда процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых. Если первоначальный взнос - менее 50%, процентная ставка увеличивается на 0,2%. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб.

Максимальный размер кредита - 6 000 000 рублей. В залог оформляется: на этапе строительства - право требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - квартира (с оформлением закладной).

Заем предоставляется гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели - не менее 24 месяцев безубыточной деятельности.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.aikdom.ru. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».