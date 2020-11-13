Бесплатные лекарства: кто их получит после теста в частной клинике

13.11.2020 | 11:04

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, имеют ли право на бесплатные лекарства от коронавируса те, кто сдал тест в частной клинике и получил положительный результат.

Прежде всего он пояснил: в основном в платных клиниках анализы сдают не больные, а здоровые люди, побывавшие в загранкомандировках, выезжающие в санатории и профилактории. Им просто нужно предъявить документ, что они не больны.

«Но есть и небольшая группа пациентов, которые считают себя больными. В том случае, когда анализы выполняются частными клиниками, прежде чем сдавать их, надо поинтересоваться насчет лицензионных требований, потому что качество анализов бывает разное.

В тех случаях, когда мы видим положительные анализы, мы этот анализ должны ввести в информационную систему «Промед». Только после этого пациент сможет получать лекарственные препараты бесплатно. Тот анализ, который ему сделала частная коммерческая структура, он должен предъявить в медицинскую организацию, которая будет ему выписывать препараты», - объяснил Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Он подчеркнул, что повторной сдачи теста на коронавирус не требуется.

«У нас и так лаборатории очень перегружены. Мы доверяем своим коллегам», - подчеркнул врио министра.