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Общество

Бесплатные лекарства: кто их получит после теста в частной клинике

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, имеют ли право на бесплатные лекарства от коронавируса те, кто сдал тест в частной клинике и получил положительный результат.

Прежде всего он пояснил: в основном в платных клиниках анализы сдают не больные, а здоровые люди, побывавшие в загранкомандировках, выезжающие в санатории и профилактории. Им просто нужно предъявить документ, что они не больны.

«Но есть и небольшая группа пациентов, которые считают себя больными. В том случае, когда анализы выполняются частными клиниками, прежде чем сдавать их, надо поинтересоваться насчет лицензионных требований, потому что качество анализов бывает разное.

В тех случаях, когда мы видим положительные анализы, мы этот анализ должны ввести в информационную систему «Промед». Только после этого пациент сможет получать лекарственные препараты бесплатно. Тот анализ, который ему сделала частная коммерческая структура, он должен предъявить в медицинскую организацию, которая будет ему выписывать препараты», - объяснил Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Он подчеркнул, что повторной сдачи теста на коронавирус не требуется.

«У нас и так лаборатории очень перегружены. Мы доверяем своим коллегам», - подчеркнул врио министра.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

Бюрократия сплошная.

Гость||

А никишинская частная клиника как называется?

Гость||

Помирай народ, пока на чиновники в бумагах не разберутся. Сами себе уже не верят. ПОЗОР пензенским начальникам по медицине. КТО ВЫЖИВЕТ, ТОМУ ПОВЕЗЛО.

Гость||

В аптеках куда то дешевые противовирусные препараты и даже арбидол.

Есть по завышенной цене в 500 рублей, против обычной 150 рублей.

Кто то с этим что то будет делать?

Гость||

Да что вы на этого Никишина набрасываетесь? Его можно сказать поставили уже на руини межицины, он наверное уже и сам не рад этому. То что разваливали 30 лет, не может сие минутно возрадиться, даже если бы для этого кто-то что-то и делал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В тех случаях, когда мы видим положительные анализы, мы этот анализ должны ввести в информационную систему «Промед». Только после этого пациент сможет получать лекарственные препараты бесплатно
А в случае ошибки что? Гуляй Вася на свои.

Гость||

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО Медицинский Центр "Медикус" является 1 физическое лицо: Никишин Сергей Александрович.

Однофамилец, наверное. Несмотря на отчество. Но наверняка тестам этой клиники миннздрав доверяет особо.

Гость||

Это не может не радовать.

Имя: Гость
Комментарий:

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