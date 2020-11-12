Зареченцы с COVID-19 смогут узнать по горячей линии о лечении

12.11.2020 | 17:19

В четверг, 12 ноября, в Заречном начала работать горячая линия МСЧ № 59. Пока она работает в мессенджерах Viber и WhatsApp.

Зареченцы могут задать свои вопросы в письменной форме, обратившись на номер 8 (927) 090-28-98, о коронавирусной инфекции, ее лечении и профилактике. В дальнейшем планируется прием устных обращений по телефону.

«Оператор будет передавать их ответственным лицам, в том числе начальнику МСЧ-59 Андрею Капустину. На вопросы, требующие быстрого ответа, руководство медсанчасти обещает отвечать в течение 1-3 часов», - рассказали в администрации закрытого города.

По информации, размещенной главой Заречного Олегом Климановым на его странице в соцсети «ВКонтакте», на 11 ноября в городе выявили 1 262 случая коронавируса. 131 человек получает помощь в стационаре, 804 – амбулаторно, 1 – в Пензе.

В Заречном усилили контроль за соблюдением режима повышенной готовности. Сотрудники администрации и полиции проверяют, как магазины, предприятия сферы услуг и перевозчики выполняют предписания Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.

«Результаты от рейдов уже видны. Пассажиры без масок в общественном транспорте практически не встречаются», - сообщил заместитель главы администрации Илья Дильман.