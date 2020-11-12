Сетевое издание|18+|Четверг|12 ноя 2020|19:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцы с COVID-19 смогут узнать по горячей линии о лечении

Печать

В четверг, 12 ноября, в Заречном начала работать горячая линия МСЧ № 59. Пока она работает в мессенджерах Viber и WhatsApp.

Зареченцы могут задать свои вопросы в письменной форме, обратившись на номер 8 (927) 090-28-98, о коронавирусной инфекции, ее лечении и профилактике. В дальнейшем планируется прием устных обращений по телефону.

«Оператор будет передавать их ответственным лицам, в том числе начальнику МСЧ-59 Андрею Капустину. На вопросы, требующие быстрого ответа, руководство медсанчасти обещает отвечать в течение 1-3 часов», - рассказали в администрации закрытого города.

По информации, размещенной главой Заречного Олегом Климановым на его странице в соцсети «ВКонтакте», на 11 ноября в городе выявили 1 262 случая коронавируса. 131 человек получает помощь в стационаре, 804 – амбулаторно, 1 – в Пензе.

В Заречном усилили контроль за соблюдением режима повышенной готовности. Сотрудники администрации и полиции проверяют, как магазины, предприятия сферы услуг и перевозчики выполняют предписания Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.

«Результаты от рейдов уже видны. Пассажиры без масок в общественном транспорте практически не встречаются», - сообщил заместитель главы администрации Илья Дильман.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Заречный - это нечто.

От чего и чем же лечатся 131 + 1 в стационаре, 804 амбулаторно? И аж 1833 человека выздоровели за все время, если на 11 ноября в городе выявили 1 262 случая коронавируса?

Гость||

А мы уж на эту статистику и внимания перестали обращать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте