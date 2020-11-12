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Общество

В Пензенской области за месяц выросли цены на сахар, яйца, мясо и рыбу

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В Пензенской области в октябре сахар подорожал на 20,8% по сравнению с сентябрем 2020 года. Информацию обнародовал Пензастат в четверг, 12 ноября.

Согласно данным ведомства, также выросли цены на яйца (на 11,8%), подсолнечное масло (на 8,6%), мороженую неразделанную рыбу (5,2%). Подорожали гречка, охлажденное куриное мясо (на 4%), живая и охлажденная рыба (на 2,5%).

В октябре изменились в сторону увеличения и ценники на плавленый сыр (2,1%) и хлеб (1,2%).

Ранее в Пензастате рассказали, что жители Пензенской области стали есть больше яиц и молочных продуктов. Согласно показателям, в 2018-м на душу населения приходилось 225 куриных яиц и 198 кг молокопродуктов, в 2019-м – 228 и 201 соответственно. Практически не изменилось потребление хлеба (101 кг на душу населения в 2018-м и 2019-м) и мяса (76 кг в 2018-м и 77 кг в 2019-м).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Спасибо вове

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо вове
Вы считаете во всем виноват Путин?А вы на себя посмотрите.Работать лучше надо тогда и мясо и рыба на столе будет!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.11.2020 12:12|

Гость писал(a):

Спасибо вове

Вы считаете во всем виноват Путин?А вы на себя посмотрите.Работать лучше надо тогда и мясо и рыба на столе будет!

это где надо работать?

Гость||

Гость писал(a):

Работать лучше надо тогда и мясо и рыба на столе будет!
Если я буду лучше работать цены перестанут расти и рубль обесцениваться? Статья ведь про повышение цен.

Гость||

работа вас любит

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо вове
Таких сволочей как ты которые против президента и губернаторв- в мешок и утопить злопыхателей

Гость||

точно... время холуёв-лизунов

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Работать лучше надо тогда и мясо и рыба на столе будет!
Если я буду лучше работать цены перестанут расти и рубль обесцениваться? Статья ведь про повышение цен.
Цены растут и в Европе и в Америке и в России, только там народ трудолибивый и не скулит как вы...фу презираю нытиков!Лучше чем здесь сидеть устроились бы на вторую работу!

Гость||

Вы же все дружно голосовали за это.

Гость||

Нечему удивляться. Как один "человек" пишет, что типа Вы за это сами голосовали!

Гость||

Вроде около месяца назад 80% было ЗА, чего уж теперь-то недовольство высказывать? Через пять лет другого назначит Володя, и опять будет 80% ЗА. Голова нужна не для того чтобы в неё есть.

Гость||

Гость писал(a):

Вы же все дружно голосовали за это.
Сейчас тебе тут напишут что и еще раз проголосуют, местные упоротые идиоты.

Гость||

Гость писал(a):

Нечему удивляться. Как один "человек" пишет, что типа Вы за это сами голосовали!
И он прав.

Гость||

Гость писал(a):

фу презираю нытиков!Лучше чем здесь сидеть устроились бы на вторую работу!
пральна... или найти одну работу... но хорошо оплачиваемую...

Гость||

каким-нить помощником дипутата иль наподобе

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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