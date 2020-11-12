В Пензенской области за месяц выросли цены на сахар, яйца, мясо и рыбу

12.11.2020 | 11:59

В Пензенской области в октябре сахар подорожал на 20,8% по сравнению с сентябрем 2020 года. Информацию обнародовал Пензастат в четверг, 12 ноября.

Согласно данным ведомства, также выросли цены на яйца (на 11,8%), подсолнечное масло (на 8,6%), мороженую неразделанную рыбу (5,2%). Подорожали гречка, охлажденное куриное мясо (на 4%), живая и охлажденная рыба (на 2,5%).

В октябре изменились в сторону увеличения и ценники на плавленый сыр (2,1%) и хлеб (1,2%).

Ранее в Пензастате рассказали, что жители Пензенской области стали есть больше яиц и молочных продуктов. Согласно показателям, в 2018-м на душу населения приходилось 225 куриных яиц и 198 кг молокопродуктов, в 2019-м – 228 и 201 соответственно. Практически не изменилось потребление хлеба (101 кг на душу населения в 2018-м и 2019-м) и мяса (76 кг в 2018-м и 77 кг в 2019-м).