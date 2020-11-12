В Пензе изымать участки около цирка будут за счет инвесторов

12.11.2020 | 11:49

В среду, 11 ноября, во время приема граждан мэром Пензы Андреем Лузгиным по телефону к нему обратилась жительница улицы Гладкова.

Женщину интересовало, когда ее многоквартирный дом будут расселять в связи с перспективой изъять участки для благоустройства территории возле нового цирка.

Во время прямой линии в соцсетях 28 октября глава администрации рассказывал, что к ноябрю 2021 года, когда планируется сдача объекта, мэрия должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Лузгин отмечал, что сейчас вид там неприглядный.

«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснял тогда Андрей Лузгин.

В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.

В целом благоустройство этой территории свяжут с зоной на Октябрьской улице, где должен появиться кукольный театр.

Отвечая обратившейся во время приема пензячке, Андрей Лузгин подтвердил, что квартал, в котором расположен ее дом, нуждается в развитии.

«Но изъятие земельных участков возможно только за счет средств инвесторов. Муниципалитет ведет работу в этом направлении», - процитировала мэра пресс-служба администрации города.