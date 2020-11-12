В Пензе изымать участки около цирка будут за счет инвесторов

В среду, 11 ноября, во время приема граждан мэром Пензы Андреем Лузгиным по телефону к нему обратилась жительница улицы Гладкова.
Женщину интересовало, когда ее многоквартирный дом будут расселять в связи с перспективой изъять участки для благоустройства территории возле нового цирка.
Во время прямой линии в соцсетях 28 октября глава администрации рассказывал, что к ноябрю 2021 года, когда планируется сдача объекта, мэрия должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Лузгин отмечал, что сейчас вид там неприглядный.
«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснял тогда Андрей Лузгин.
В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.
В целом благоустройство этой территории свяжут с зоной на Октябрьской улице, где должен появиться кукольный театр.
Отвечая обратившейся во время приема пензячке, Андрей Лузгин подтвердил, что квартал, в котором расположен ее дом, нуждается в развитии.
«Но изъятие земельных участков возможно только за счет средств инвесторов. Муниципалитет ведет работу в этом направлении», - процитировала мэра пресс-служба администрации города.
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penzainform.ru писал(a):Ветхие строения - остатки мельничного комплекса? Снесут, как уже уничтожили несколько старинных зданий по соседству, которые еще 500 лет простояли бы? Часть из них так до сих пор до конца и не смогли разобрать.