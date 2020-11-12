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Общество

В Пензе изымать участки около цирка будут за счет инвесторов

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В среду, 11 ноября, во время приема граждан мэром Пензы Андреем Лузгиным по телефону к нему обратилась жительница улицы Гладкова.

Женщину интересовало, когда ее многоквартирный дом будут расселять в связи с перспективой изъять участки для благоустройства территории возле нового цирка.

Во время прямой линии в соцсетях 28 октября глава администрации рассказывал, что к ноябрю 2021 года, когда планируется сдача объекта, мэрия должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Лузгин отмечал, что сейчас вид там неприглядный.

«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснял тогда Андрей Лузгин.

В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.

В целом благоустройство этой территории свяжут с зоной на Октябрьской улице, где должен появиться кукольный театр.

Отвечая обратившейся во время приема пензячке, Андрей Лузгин подтвердил, что квартал, в котором расположен ее дом, нуждается в развитии.

«Но изъятие земельных участков возможно только за счет средств инвесторов. Муниципалитет ведет работу в этом направлении», - процитировала мэра пресс-служба администрации города.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В планах - изъять часть ветхих строений
Ветхие строения - остатки мельничного комплекса? Снесут, как уже уничтожили несколько старинных зданий по соседству, которые еще 500 лет простояли бы? Часть из них так до сих пор до конца и не смогли разобрать.

Гость||

Основное слово ИЗЫМАТЬ. Проблемы негров шерифа не интересуют. Не выкупать, не договариваться, а всё просто изымать. Давайте у наших властных чародеев что нибудь из недвижимости изымем, думаю это будет более справедливо.

Гость||

Бла-бла-бла надаааизимааать блеют

Всё что до «НО” собачье говно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами,
Спилить все деревья и конечно же положить Гудроковскую плитку,знаем эти ремонты,проходили.А людей естественно как всегда кинут.

Гость||

20 лет там не была... Может кто-то знает, на нечетной стороне улицы Гладкова в одном из дворов была интересная скульптура. Есть ли она сейчас?

Имя: Гость
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