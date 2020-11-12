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Общество

В День борьбы с пневмонией пензенцам рассказали об этом недуге

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Всемирный день борьбы с пневмонией пензенские медики отметили на работе, рассказав, что им с этой болезнью приходится встречаться гораздо чаще, чем раз в году. Только за 9 месяцев 2020 года на территории области от нее умерло 237 человек, из них 27% - люди относительно молодые, трудоспособного возраста.

Пневмония - одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей.

«Это воспаление легких, вызванное каким-либо возбудителем. Как правило, мы знали, какой это возбудитель, - у детей это чаще пневмококк», - пояснила врач-педиатр Наталья Дудко.

Лечить пневмонию сложнее с каждым годом, поскольку в арсенале врачей оказывается все меньше действенных лекарств - у большинства микробов уже вырабатывается устойчивый иммунитет к антибиотикам.

О том, что воспаление легких стало каким-то «не таким», пензенские медики заговорили давно. Еще в 2012-м случаев пневмонии в регионе зарегистрировали на 23% больше, чем годом раньше. И они были опаснее.

«Не та пневмококковая пневмония, которая имеет острое начало (температура, боль в грудной клетке) и быстрое разрешение. Эта пневмония длительная и непонятная: начинается с бронхита, болеют очень долго», - рассказывал тогда главный санитарный врач Пензенской области Александр Дмитриев.

В Кузнецке в марте 2018-го отменяли проведение разных массовых мероприятий: было много ОРЗ, гриппа и «странных» пневмоний. У пациентов стремительно развивались осложнения.

«Буквально накануне врач не видит никаких признаков, а буквально через 12-15 часов уже появляется одышка у пациента, что является причиной госпитализации пациента с диагнозом «пневмония», - сообщила заместитель главврача Кузнецкой межрайонной больницы Марина Макарова.

Лучший способ защититься - сделать прививку. Родители активно стали вакцинировать детей всего несколько лет назад.

«Мы видим от части вакцин замечательный эффект, когда дети по пять лет не болеют, и не только пневмониями, а вообще сокращается кратность заболевания», - подчеркнула Наталья Дудко.

Такие прививки защитят и взрослых. Что же касается ковидной пневмонии, появившейся в 2020-м, то к обычной, по мнению врачей, она отношения не имеет, поскольку поражает сосуды, а не альвеолы (дыхательные пузырьки). Наталья Дудко считает, что в будущем этому виду болезни медики придумают совсем другое название.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наталья Дудко считает, что в будущем этому виду болезни медики придумают совсем другое название.
Ковидная пневмония?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О том, что воспаление легких стало каким-то «не таким», пензенские медики заговорили давно. Еще в 2012-м случаев пневмонии в регионе зарегистрировали на 23% больше, чем годом раньше. И они были опаснее.
И сколько больниц, поликлиник за это время "оптимизировали" РЕФОРМАТОРЫ???

Гость||

Внебольничной пневмонией дурят нашего брата, чтобы статистику от короны поправить! Не сомневаюсь в этом нисколечко!

Гость||

Чем прививaют в поликлиникaх? Пневмо 23 или другие?

Гость||

У моей золовки сын умер скоропостижно от пневмонии в 2004 году-оторвался тромб!Это было в Красноярском крае!В тот год умер ещё молодой парень сосед с такими же симптомами! в тот год многие перенесли пневмонию!Возможно уже что то было только не в таком масштабе?

Имя: Гость
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