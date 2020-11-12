Новые случаи коронавируса выявили в Пензе, Заречном и 14 районах

12.11.2020 | 14:53

В четверг, 12 ноября, в региональном оперативном штабе рассказали, где в области были выявлены новые случаи коронавируса.

Всего за сутки зарегистрировали 165 пациентов: 111 - в Пензе, по 9 - в Пензенском и Тамалинском районах, 7 - в Бековском, по 6 - в ЗАТО Заречный и Нижнеломовском районе, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Мокшанском, Кузнецком, Белинском, Малосердобинском, Неверкинском, по 1 - в Наровчатском, Лунинском, Каменском и Шемышейском районах.

Общее число заразившихся в регионе составило 17 273.

Среди пациентов трое детей в возрасте 3 (двое) и 10 лет. Всего с начала эпидемии выявлено 1 145 случаев коронавируса у несовершеннолетних жителей области.

Под наблюдением специалистов находятся 6 717 человек, снято с него - 43 182.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 97 947 пациентов (всего 100 761 исследование), в лабораториях лечебной сети - 314 060 (всего 334 679 исследований). За сутки обследовали 3 554 человека.

«Суммарный охват тестированием - 31,56% населения региона», - уточнили в оперативном штабе.