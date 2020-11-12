Новые случаи коронавируса выявили в Пензе, Заречном и 14 районах

В четверг, 12 ноября, в региональном оперативном штабе рассказали, где в области были выявлены новые случаи коронавируса.
Всего за сутки зарегистрировали 165 пациентов: 111 - в Пензе, по 9 - в Пензенском и Тамалинском районах, 7 - в Бековском, по 6 - в ЗАТО Заречный и Нижнеломовском районе, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Мокшанском, Кузнецком, Белинском, Малосердобинском, Неверкинском, по 1 - в Наровчатском, Лунинском, Каменском и Шемышейском районах.
Общее число заразившихся в регионе составило 17 273.
Среди пациентов трое детей в возрасте 3 (двое) и 10 лет. Всего с начала эпидемии выявлено 1 145 случаев коронавируса у несовершеннолетних жителей области.
Под наблюдением специалистов находятся 6 717 человек, снято с него - 43 182.
В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 97 947 пациентов (всего 100 761 исследование), в лабораториях лечебной сети - 314 060 (всего 334 679 исследований). За сутки обследовали 3 554 человека.
«Суммарный охват тестированием - 31,56% населения региона», - уточнили в оперативном штабе.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
И так в понедельник перед плановой госпитализацией в обл.больницу взяли тест на ковид. В среду утром приперся госпитализироваться а мне говорят досвидос у вас ковид я обрадовался конечно и вернулся домой .Так же мне сказали, что по месту жительства уже сообщили и квам сегодня до 22 ч. придет врач.Так как до 20.30 врач не пришел позвонил на горячую линию минздрава местного. Сказали врач ходит до 22 ч. если через 30 минут не придет то снова нам позвоните. Позвонил в 21 ч. записали и сказали завтра сто пудово придет. Завтра наступило сегодня время уже 16 ч. врача не было. Звонил в поликлинику 14 сказали вашу заявка у врача ждите придет 100 пудово (но у меня сомнение как вчера если не придет то что делать температура не спадает в 3 утра была 39 сейчас 37.8. к вечеру и в ночь еще больше будет в районе лопаток ощущаю какое то не удобство тяжесть на веках глазах). Жду с нетерпением врача которая выпишет и я буду требовать бесплатные лекарства так как справка и прочие документы что у меня ковид у меня в наличии