А. Никишин рассказал о недомогании после прививки от COVID-19

12.11.2020 | 13:49

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о своих ощущениях после прививки от COVID-19.

Чиновнику сделали инъекцию 13 октября в рамках третьего этапа тестирования вакцины. Свое самочувствие Александр Никишин тогда охарактеризовал как удовлетворительное, состояние - как нормальное.

Второй компонент антиковидной вакцины врио главы минздрава области должны были ввести через три недели. В настоящее время Никишин в числе добровольцев участвует в третьей фазе клинических исследований.

«После первого укола было незначительно недомогание. Через три недели, после второго введения, состояние можно оценить как более тревожное. Температуры нет. Отмечается слабость и некая усталость к концу дня. Но в целом все благополучно», - процитировала врио министра пресс-служба регионального минздрава.