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Общество

А. Никишин рассказал о недомогании после прививки от COVID-19

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о своих ощущениях после прививки от COVID-19.

Чиновнику сделали инъекцию 13 октября в рамках третьего этапа тестирования вакцины. Свое самочувствие Александр Никишин тогда охарактеризовал как удовлетворительное, состояние - как нормальное.

Второй компонент антиковидной вакцины врио главы минздрава области должны были ввести через три недели. В настоящее время Никишин в числе добровольцев участвует в третьей фазе клинических исследований.

«После первого укола было незначительно недомогание. Через три недели, после второго введения, состояние можно оценить как более тревожное. Температуры нет. Отмечается слабость и некая усталость к концу дня. Но в целом все благополучно», - процитировала врио министра пресс-служба регионального минздрава.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Т.е. , чисто случайно, вкололи не плацебо, как значительной части участников 3-го этапа эксперимента. да?

Гость||

На фото вид не очень, явно нездоров.

Гость||

Может, фото неудачное, но вынлядит так, как будто сейчас в обморок грохнется.

Гость||

Ждём его доклада, как он чувствует себя с похмелья. Или когда понос прошибет. Это очень важная информация для всей Пензенской области!

Гость||

Гость писал(a):

На фото вид не очень, явно нездоров.
Суд по его последним заявлениям, он давно тяжело психически нездоров.

Гость||

Гость писал(a):

Может, фото неудачное, но вынлядит так, как будто сейчас в обморок грохнется.
Может это не стена, а пол такой?

Имя: Гость
Комментарий:

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