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Общество

За 10 дней ноября COVID-19 подтвердили более чем у 1 500 человек

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В первой декаде ноября диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 1 687 жителям Пензенской области. Это на 675 больше, чем за тот же период октября, когда зарегистрировали 1 012 заразившихся.

За десять дней последнего осеннего месяца COVID-19 выявили у 174 детей разного возраста. За аналогичный промежуток времени в октябре - у 45.

В ноябре оперштаб официально сообщил о 21 смерти от вирусной пневмонии: из жизни ушли 12 женщин и 9 мужчин. В октябре информировали о 5 летальных исходах: не стало 4 мужчин и 1 женщины.

Что касается выздоровевших пациентов, то в октябре за первые десять дней месяца выписали 667 человек, в ноябре - 1 114.

В целом в Пензенской области за все время пандемии COVID-19 зарегистрировали у 17 108 жителей региона, в том числе 1 141 несовершеннолетнего. 12 358 человек вылечились, 206 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Телеведущий и главврач одной из московских больниц Александр Мясников назвал лекарства, которые являются эффективными в борьбе с коронавирусом.

По его словам, это препараты интерферон и парацетамол. В своем Telegram-канале медик пояснил, что 90% случаев COVID-19 протекает так же, как и обычное ОРЗ. В связи с этом, по его мнению, при лечении от коронавирусе нужно придерживаться рекомендаций ВОЗ при лечении гриппа и ОРВИ.

Доктор Мясников уточнил, что интерфероны можно принимать назально, а парацетамол пить при высокой температуре.

Также врач рассказал, что пациентам с коронавирусом необходимо соблюдать полупостельный режим, пить больше воды, часто проветривать свою комнату больного. Еда для заболевших должна быть легкой, но калорийной. Кроме того Мясников напомнил о пользе витаминов D и C в борьбе с коронавирусом.

Гость||

Парацетамол воздействует только на симптомы, облегчает состояние, но ничего и никак не лечит. Интерферон по мнению многих лечащих врачей не только не лечит коронавирус, но и может навредить лечению. Доктор Мясников - не специалист по вирусам.

Гость||

Гость писал(a):

Доктор Мясников - не специалист по вирусам.
Так специалисты заняты своим делом, а не свое мнение из каждого утюга вещают.

Имя: Гость
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