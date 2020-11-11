За 10 дней ноября COVID-19 подтвердили более чем у 1 500 человек

11.11.2020 | 11:34

В первой декаде ноября диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 1 687 жителям Пензенской области. Это на 675 больше, чем за тот же период октября, когда зарегистрировали 1 012 заразившихся.

За десять дней последнего осеннего месяца COVID-19 выявили у 174 детей разного возраста. За аналогичный промежуток времени в октябре - у 45.

В ноябре оперштаб официально сообщил о 21 смерти от вирусной пневмонии: из жизни ушли 12 женщин и 9 мужчин. В октябре информировали о 5 летальных исходах: не стало 4 мужчин и 1 женщины.

Что касается выздоровевших пациентов, то в октябре за первые десять дней месяца выписали 667 человек, в ноябре - 1 114.

В целом в Пензенской области за все время пандемии COVID-19 зарегистрировали у 17 108 жителей региона, в том числе 1 141 несовершеннолетнего. 12 358 человек вылечились, 206 скончались.