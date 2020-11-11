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Общество

В Нижнеломовском районе наказали продавцов и таксистов без масок

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Нижнеломовский районный суд наказал пятерых местных жителей за нарушение требований режима повышенной готовности в связи с пандемией.

Трое продавцов и двое водителей такси не носили на лицах маски и тем самым подвергали опасности людей, с которыми контактировали.

«Все признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 1 000 рублей каждый», - пояснили в Нижнеломовском суде.

Постановления в силу не вступили.

Жители региона продолжают игнорировать предметы индивидуальной защиты, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью. 10 ноября на совещании врио председателя правительства Николай Симонов раскритиковал профилактическую работу в Пензенской области и поручил снимать с рейсов автобусы, если пассажиры или водители в них не имеют масок. Торговые центры и места скопления людей ждут строгие проверки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

снимать с рейсов автобусы, если пассажиры или водители в

Это вообще законно? Из одной крайности в другую

Гость||

Попов без масок кишка тонка наказать?

Гость||

Я вчера в маршрутке напердела, а все подумали на соседнего мужика.

Имя: Гость
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