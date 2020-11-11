В Кузнецкой МРБ рассказали, для кого держат инфекционные койки

11.11.2020 | 10:00

Администрация Кузнецкой межрайонной больницы рассказала об особенностях работы перепрофилированного учреждения при сложившейся в городе эпидемиологической ситуации.

«Согласно маршрутизации, утвержденной Минздравом Пензенской области, в инфекционное отделение межрайонной больницы, развернутое под ковид, госпитализируются пациенты со средней степенью тяжести пневмонии. Легкие случаи вирусных пневмоний лечатся на дому», - заявила пресс-служба местной мэрии со ссылкой на МРБ.

Перечислены критерии средней степени тяжести: это снижение насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии ниже 95%, температура тела выше 38 градусов, одышка более 22 в 1 минуту, наличие признаков пневмонии в обоих легких от 25 до 50%.

«Госпитализации подлежат пациенты, которые, находясь на амбулаторном лечении, продолжают более трех суток высоко температурить - выше 38,5 градусов. Кроме того, вопрос о госпитализации решается в отношении пациентов, относящихся к группе риска. Врач принимает взвешенное решение в каждом случае, когда решается вопрос о госпитализации или отказе в ней», - уточнили в учреждении.

Подчеркивается, что перепрофилирование коек происходит по указанию минздрава.

«Информация о количестве пациентов, находящихся в стационаре, выписанных и поступивших, передается в Минздрав Пензенской области в оперативном режиме. При занятости коек в одной больнице маршрут для госпитализации сразу же меняется», - пояснили медики.