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Общество

«Термодом» приложит все усилия для развития Спутника

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Город Спутник - крупнейший строительный проект Пензенской области. Холдинг «Термодом» создает современный жилой микрорайон, полностью обеспеченный необходимой инженерной, коммунальной, а главное социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, поликлиниками, то есть отличными условиями для жизни.

На сегодняшний день в Городе Спутнике построены поликлиника, школа, шесть детских садов. В 2020 году будут введены в строй детская поликлиника на 500 посещений в смену и седьмой по счету детсад на 120 мест.

Проект новой школы на 97 классов прошел госэкспертизу. «Термодом» готов приступить к ее строительству, дело лишь за депутатами Госдумы, в данный момент принимающими федеральный бюджет. Изначально в Минпросвещения России заложили средства на строительство школы в Спутнике на 2021 год.

Микрорайон растет, и к концу реализации проекта численность его жителей составит около 100 тысяч. Поэтому социальные объекты еще будут появляться в границах Спутника. На сегодняшний день холдинг «Термодом» планирует, что всего откроется 4 школы, 15 детских садов, 2 поликлиники, а также 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и 2 торговых центра.

Город Спутник будет совершенствоваться с каждым годом. И холдинг «Термодом» приложит для этого все усилия.

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