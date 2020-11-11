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Общество

Стало известно, сколько жителей области отбывали сроки за терроризм

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В среду, 11 ноября, на заседании антитеррористической комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции, особое внимание уделялось профилактической работе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации регионального управления МВД, в области проживают два человека, отбывших наказание за террористическую и экстремистскую деятельность, и 49 родственников людей, выехавших в страны с повышенной террористической активностью и находящихся в розыске за совершение преступлений либо уже осужденных.

«Категории различные: родители осужденных, их братья и сестры, дети. К каждому из них нужен свой, особый подход. Возможно, кто-то из них втайне разделяет экстремистскую идеологию своих родственников. Следовательно, это не может оставаться без нашего внимания», - подчеркнул врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

В этот же день в Сердобске суд вынес приговор девушке-трансгендеру за публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет. Уголовное дело возбудили в связи с комментарием в соцсети «ВКонтакте», в котором пользовательница призвала к расправам с представителями власти. Суд приговорил виновную к году лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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