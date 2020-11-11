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Общество

Подаривший старушке сумку с продуктами зареченец скрыл свое имя

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87-летняя жительница Заречного в начале ноября лишилась привычной тары - сумки на колесиках, с которой она ходила по магазинам. Женщина через местные СМИ попросила горожан подарить ей такую тележку, если у кого-то найдется ненужная.

Пожилая женщина живет одна, помощников у нее нет, и такая сумка ей жизненно необходима.

Через два дня после публикации в редакцию пришел молодой мужчина с ребенком. Он катил тележку, наполненную продуктами: пакетами с макаронами, крупами, сахаром, бананами, чаем. Зареченец попросил не упоминать его имени и сказал, что просто хочет помочь человеку преклонного возраста.

Сотрудники редакции немедленно передали подарок по адресу.

«Нина Серапионовна и не ожидала, что помощь придет так скоро. Подарку не могла нарадоваться. И, разглядывая содержимое сумки, не уставала благодарить помощника. А потом и сама решила сделать кому-то приятное - подарить ковер», - пишет портал «Заречье сегодня».

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Зареченский меценат!!!

Гость||

Очень приятно! Какой хороший человек!Побольше бы таких.

И ребенку прекрасный пример. Здоровья!

Гость||

Здоровья мужчине и всей семье!

Гость||

Приятно, что есть настоящие мужчины в нашей области! Хоть одна хорошая новость за весь день.

Гость||

Молодец! Здорово, что есть такие люди!

Гость||

приятная информация

Имя: Гость
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