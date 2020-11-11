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Общество

ГК «Территория жизни» запустила однодневную суперакцию «2 по 11»

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ГК «Территория жизни» предлагает пензенцам принять участие в суперакции «2 по 11», которая продлится лишь один день, 11 ноября, с 9:00 до 21:00.

В рамках акции можно приобрести квартиры в двух жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» со скидкой 11%. Выгодная цена ждет всех, кто оставит заявку и забронирует жилье.

Предложение действительно только 11 ноября при заключении договора на приобретение квартиры или договора платного бронирования.

Заявку можно оставить на сайте ГК «Территория жизни» или по номеру 8 (8412) 203-000. Но лучше всего будет приехать в офис продаж ЖК «Арбековская застава» по адресу улица Генерала Глазунова, 7, или в офис продаж ЖК «Лугометрия» на Ульяновской улице, напротив ТЦ «Мега».

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