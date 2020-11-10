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Общество

За сутки из-за COVID-19 закрыли еще 3 группы в детсадах области

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В Пензенской области за сутки из-за коронавирусной инфекции на карантин закрыли еще три группы в детсадах. Об этом стало известно во вторник, 10 ноября.

Таким образом, общее количество распущенных детских коллективов на данный момент составляет 13.

По причине ОРВИ дошкольные учреждения не посещают воспитанники трех групп, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Накануне сообщалось, что из-за COVID-19 ограничительные мероприятия введены в десяти группах, из-за ОРВИ - в трех.

После двухнедельного карантина воспитанники получают возможность вернуться к занятиям.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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