У пензенской пенсионерки не хватило денег на платный тест после Турции

10.11.2020 | 16:15

В Пензе перед судом предстала вернувшаяся из поездки в Турцию пенсионерка. Женщина не разместила вовремя результат теста на коронавирус на портале госуслуг.

Служителям Фемиды горожанка пояснила, что на следующий день после прилета позвонила в поликлинику по месту жительства, желая сдать анализ, который требовался по закону. Сотрудник медучреждения посоветовал ей сделать исследование на COVID-19 в платной клинике.

Однако пензячка предложением не воспользовалась. Женщина переболела коронавирусом в июне и имела антитела. Кроме того, по словам горожанки, размер ее пенсии не позволяет пользоваться платными медицинскими услугами. Поэтому после возвращения из отпуска она оставалась на самоизоляции, ни с кем не общалась, занимаясь ремонтом в квартире.

Требуемое исследование пенсионерка сделала лишь спустя месяц после прилета.

«Вышеуказанные доводы не были приняты во внимание судом, поскольку в силу норм действующего законодательства гражданка была обязана выполнить требования санитарного законодательства и в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Служители Фемиды признали женщину виновной и оштрафовали на 15 000 рублей.