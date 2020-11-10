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Общество

У пензенской пенсионерки не хватило денег на платный тест после Турции

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В Пензе перед судом предстала вернувшаяся из поездки в Турцию пенсионерка. Женщина не разместила вовремя результат теста на коронавирус на портале госуслуг.

Служителям Фемиды горожанка пояснила, что на следующий день после прилета позвонила в поликлинику по месту жительства, желая сдать анализ, который требовался по закону. Сотрудник медучреждения посоветовал ей сделать исследование на COVID-19 в платной клинике.

Однако пензячка предложением не воспользовалась. Женщина переболела коронавирусом в июне и имела антитела. Кроме того, по словам горожанки, размер ее пенсии не позволяет пользоваться платными медицинскими услугами. Поэтому после возвращения из отпуска она оставалась на самоизоляции, ни с кем не общалась, занимаясь ремонтом в квартире.

Требуемое исследование пенсионерка сделала лишь спустя месяц после прилета.

«Вышеуказанные доводы не были приняты во внимание судом, поскольку в силу норм действующего законодательства гражданка была обязана выполнить требования санитарного законодательства и в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Служители Фемиды признали женщину виновной и оштрафовали на 15 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отдыхайте на курортах Краснодарского края!

Гость||

Надо было занять, а теперь 15 тыс платить придется

Гость||

Пенсионерка, после возвращения из отпуска?

Гость||

Гость писал(a):

Пенсионерка, после возвращения из отпуска?
Отдохнул человек, просто в статье это назвали отпуском

Гость||

Ну что вы, сирота съездила в Пензенский санаторий, а вы пристали - сдавай ..

Гость||

куда мы катимся......

Гость||

Налог на коронавирус когда?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудник медучреждения посоветовал ей сделать исследование на COVID-19 в платной клинике.
penzainform.ru писал(a):
Сотрудник медучреждения посоветовал ей сделать исследование на COVID-19 в платной клинике.
penzainform.ru писал(a):
Сотрудник медучреждения посоветовал ей сделать исследование на COVID-19 в платной клинике.
penzainform.ru писал(a):
Сотрудник медучреждения посоветовал ей сделать исследование на COVID-19 в платной клинике.
Ключевая фраза вот в этом всём.

Гость||

Вот тебе и приехала домой в рашку.

Гость||

Так и надо было сделать ! Работающая пенсионерка, на ковиде теперь баксы заработала.На работу вышла, сделала бесплатно.Скупой платит дважды, а то и трижды !

Гость||

Забавно) По Турциям кататься пенсия позволяет, ремонт в квартире делать пенсия позволяет. А заплатить 1,5 тыс. за тест пенсия не позволяет))) Ну, значит, теперь пенсия позволит заплатить в 10 раз больше)

Гость||

Так кредит надо было ей предложить. Про Турцию насовсем забудет.

Гость||

Хочу в Турцию! Это дешевле чем в Сочи!

А тесты делать....

Гость||

Пенсионерка из Пензы поехала отдохнуть в Турцию. Чоб я так жил.

Гость||

Гость писал(a):

Отдыхайте на курортах Краснодарского края!
Красноярского края

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Имя: Гость
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