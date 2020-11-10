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Общество

Спасатели занялись сбором нефтепродуктов на реке Пензе

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Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на реке Пензе занялись специалисты поисково-спасательной службы. За помощью к ним обратилась горожанка, обнаружившая пятно в акватории реки в районе улицы Ивановской.

«Спасатели с помощью оборудования провели сбор нефтепродукта с поверхности воды для его дальнейшей утилизации», - сообщили в пресс-службе УЖКХ и ГЗН.

Уточняется, что работы проводились на протяжении нескольких дней.

Ранее участок обследовали представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области совместно с МЧС.

Специалисты осмотрели акваторию от Терновского моста до реки Ардым. Но источник негативного воздействия найти так и не смогли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость||

Пусть хим. оружие леонидовское соберут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты осмотрели
penzainform.ru писал(a):
источник
penzainform.ru писал(a):
найти так и не смогли.
Выгнать таких горе-специалистов по статье за профнепригодность и возбудить против них уголовное дело за взяточничество!

Гость||

Там в Леонидовке текло в свое время за борт.

Гость||

Гость писал(a):

Там в Леонидовке текло в свое время за борт.
Че там текло то... Малая толика соляной кислоты из лесного озера, лет 60 назад. Ерунда.

Гость||

напомним,что спасатели ПСС,не являются спасателями МЧС ....

Гость||

Все что можно засрали ппц

Имя: Гость
Комментарий:

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