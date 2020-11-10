Спасатели занялись сбором нефтепродуктов на реке Пензе

10.11.2020 | 16:41

Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на реке Пензе занялись специалисты поисково-спасательной службы. За помощью к ним обратилась горожанка, обнаружившая пятно в акватории реки в районе улицы Ивановской.

«Спасатели с помощью оборудования провели сбор нефтепродукта с поверхности воды для его дальнейшей утилизации», - сообщили в пресс-службе УЖКХ и ГЗН.

Уточняется, что работы проводились на протяжении нескольких дней.

Ранее участок обследовали представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области совместно с МЧС.

Специалисты осмотрели акваторию от Терновского моста до реки Ардым. Но источник негативного воздействия найти так и не смогли.