Дольщица отсудила крупную сумму за поздно сданный дом в Пензе

Пензенский районный суд удовлетворил требования жительницы областного центра, обратившейся с иском к застройщику.
В феврале 2018 года женщина заключила договор о долевом участии со строительной компанией, которая должна была до 30 июня 2019-го возвести многоэтажку в Пензе.
Горожанка заплатила за будущую квартиру в новом доме немалую сумму - почти полтора миллиона рублей, однако в установленный срок жилья не получила. Застройщик ввел объект в эксплуатацию почти на год позже. И, как оказалось, с нарушениями.
«Согласно экспертному исследованию, в квартире обнаружены недостатки, стоимость устранения которых составила 193 843 рублей», - пояснили в Пензенском районном суде.
В итоге дольщица потребовала от застройщика неустойку за просрочку почти в 200 000 рублей и стоимость устранения недостатков. Также женщина заявила о намерении получить 50% от взысканной суммы и судебные расходы, а еще компенсацию морального вреда, которую она оценила в 10 000 рублей.
«Исследовав представленные доказательства, суд посчитал исковые требования применительно к части 2 статьи 7 закона «О защите прав потребителей» основанными на доказанности того, что объект долевого строительства построен с отступлениями от условий договора, технических регламентов, а также иных обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта», - отметили служители Фемиды.
Требования женщины удовлетворили частично, обязав застройщика выплатить ей около 600 000 рублей.
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