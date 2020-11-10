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Общество

Дольщица отсудила крупную сумму за поздно сданный дом в Пензе

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Пензенский районный суд удовлетворил требования жительницы областного центра, обратившейся с иском к застройщику.

В феврале 2018 года женщина заключила договор о долевом участии со строительной компанией, которая должна была до 30 июня 2019-го возвести многоэтажку в Пензе.

Горожанка заплатила за будущую квартиру в новом доме немалую сумму - почти полтора миллиона рублей, однако в установленный срок жилья не получила. Застройщик ввел объект в эксплуатацию почти на год позже. И, как оказалось, с нарушениями.

«Согласно экспертному исследованию, в квартире обнаружены недостатки, стоимость устранения которых составила 193 843 рублей», - пояснили в Пензенском районном суде.

В итоге дольщица потребовала от застройщика неустойку за просрочку почти в 200 000 рублей и стоимость устранения недостатков. Также женщина заявила о намерении получить 50% от взысканной суммы и судебные расходы, а еще компенсацию морального вреда, которую она оценила в 10 000 рублей.

«Исследовав представленные доказательства, суд посчитал исковые требования применительно к части 2 статьи 7 закона «О защите прав потребителей» основанными на доказанности того, что объект долевого строительства построен с отступлениями от условий договора, технических регламентов, а также иных обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта», - отметили служители Фемиды.

Требования женщины удовлетворили частично, обязав застройщика выплатить ей около 600 000 рублей.

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Гость||

отсудить и получить в итоге...

для России разные вещи...

Гость||

Гость писал(a):

отсудить и получить в итоге...

для России разные вещи...

Разные, но если это не контора-однодневка, а крупный застройщик, который давно существует, то получит.

Что за дом-то? Знает кто?

Гость||

доплатит и заберет ещё одну квартиру

Гость||

Врятли крупный, если год дом сдать не мог

Гость||

Интересно, что за недостатки на 200 т.р. наружной стены что-ли совсем не было )))

Гость||

Хорошо быть родственником судьи

Имя: Гость
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