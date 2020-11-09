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Общество

В Пензе 60 полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах»

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Сотрудники УМВД России по городу Пензе стали участниками акции «Донор в погонах». Многие из них уже не в первый раз отдают свою кровь тем, кому она жизненно необходима. Такие мероприятия проводятся ежеквартально.

«Это всегда коллектив, который понимает, как это важно - вовремя оказать помощь людям, которые потеряли в каких-то кризисных ситуациях здоровье, достаточное количество крови», - рассказала менеджер по связям с общественностью областного клинического центра крови Марина Нелюдова.

Донорам в погонах, чтобы выполнить миссию, не пришлось посещать медицинское учреждение. Сдать кровь они смогли прямо у здания УМВД России по городу Пензе. А сами процедуры из-за коронавируса проводились со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Когда к нам за помощью обращаются медицинские работники, мы всегда готовы оказать им содействие, оказать им помощь. Наши сотрудники всегда с удовольствием откликаются на их просьбу и в любое время готовы прийти и сдать свою кровь», - отметил начальник отдела УМВД России по г. Пензе Александр Скворцов.

На этот раз в акции «Донор в погонах» приняли участие 60 полицейских.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Наконец то прок от полицейских

Гость||

А папахи разве не отменили?

Имя: Гость
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