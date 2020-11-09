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Общество

Специалисты не смогли установить причину загрязнения реки Пензы

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6 и 7 ноября специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области совместно с МЧС обследовали реку Пензу. Жалоба на загрязнение ее нефтепродуктами поступила от неравнодушных горожан.

Специалисты осмотрели акваторию от Терновского моста до реки Ардым. Но источник негативного воздействия найти не удалось.

«В настоящее время ведется работа по установлению причины возможного загрязнения водного объекта», - пояснили в минлесхозе.

На подобные проблемы этой реки пензенцы жалуются не впервые. В 2016 году жители Терновки несколько часов наблюдали масляные разводы, двигавшиеся по течению в сторону Суры.

«Рыба перестанет водиться», - сетовал тогда горожанин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Так а загрязнение устранили?

Гость||

Как бы не так, они же "МИНИСТЕРСТВА", а если выезжал Аверьянов из минлесхоза то Ж..а полнейшая

Гость||

А на Маяке тоже «источник негативного воздействия не обнаружен»?

Гость||

на Маяке вообще проблемно установить

Гость||

надо камер наставить по пириметру)

Гость||

Какие камеры? МАЯК

Гость||

сами гадите. или западные разведки с америкой виноваты?

Гость||

трамп на последок нагадил

Гость||

раз не смогли установить, тогда они ни какие не СПЕЦИАЛИСТЫ

Гость||

Ага, дураками надо быть, не выявить причину.

Гость||

А кто же, только Трап и америкосы, не единнороссы же

Гость||

Все для народа, как вы и хотели, на пеньках голосовавшие

Гость||

Ну тут первые подозреваемые это АБЗ-1 и РЖД с их сортировочной,Дизельный и то что ныне располагается на территории Депо-3 .Что тяже взять пробы грунта в прибрежной зоне и отследить по концентрации откуда отрава? Скорее всего все они знают,это как с мясокомбинатом ,все видели откуда течёт красная река ,но все делали вид что не видят.

Гость||

"Хорошие" специалисты значит, если не смогли установить причину.

Гость||

Илона Маск точно скоро будет на Луне и Марсе. А мы так и будем за путина голосовать и ходить по грязи.

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Имя: Гость
Комментарий:

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