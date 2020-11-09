Специалисты не смогли установить причину загрязнения реки Пензы

09.11.2020 | 16:04

6 и 7 ноября специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области совместно с МЧС обследовали реку Пензу. Жалоба на загрязнение ее нефтепродуктами поступила от неравнодушных горожан.

Специалисты осмотрели акваторию от Терновского моста до реки Ардым. Но источник негативного воздействия найти не удалось.

«В настоящее время ведется работа по установлению причины возможного загрязнения водного объекта», - пояснили в минлесхозе.

На подобные проблемы этой реки пензенцы жалуются не впервые. В 2016 году жители Терновки несколько часов наблюдали масляные разводы, двигавшиеся по течению в сторону Суры.

«Рыба перестанет водиться», - сетовал тогда горожанин.