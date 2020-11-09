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Общество

На карантин по коронавирусу закрыты 10 групп в детсадах области

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В Пензенской области продолжает снижаться количество групп в детских садах, закрытых на карантин из-за инфекционных заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, на понедельник, 9 ноября, в регионе из-за коронавируса распущены воспитанники десяти групп, из-за ОРВИ - трех.

Три дня назад, 6-го числа, проходила информация, что по причине COVID-19 дошкольные учреждения не посещают воспитанники 12 групп, из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 3.

3 ноября в сводке фигурировали цифры 21 и 4 соответственно. По данным на 27 октября, из-за коронавируса полностью не работал один детский сад, а также 10 групп в других учреждениях, из-за ОРВИ - 9 групп.

Региональный оперативный штаб 9 ноября сообщил о заражении новой опасной инфекцией сразу 39 детей, среди них 11 в возрасте до 7 лет. За весь период пандемии COVID-19 обнаружили у 1 130 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

это прорыв!! вышли на платУ

Имя: Гость
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