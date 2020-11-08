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Общество

В Пензе осталось отремонтировать 4 крыши из 270 по плану

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К финалу приближается капитальный ремонт кровли на Урицкого, 74. Он плановый и долгожданный, поскольку предыдущий (в 2005-м) оказался неудачным. Больше десяти лет жители мучились из-за протечек.

«Залило весь пятый этаж. Не только нас, а десять квартир, у кого больше, у кого меньше. Буквально потоп был настоящий», - описала одна из жительниц дома.

Лишь бы новый ремонт не оказался таким же бессмысленным, переживают местные, он и так затянулся. В региональном фонде комментируют.

«План 2020 года выполнен на 70%. Если идти от конструктива, то крыш в Пензе осталось отремонтировать всего четыре, а было запланировано 270», - рассказала директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева.

Также продолжаются работы по замене инженерных коммуникаций.

В 2020 году процесс усложняется из-за коронавируса. Он значительно замедляет темп.

«Очень большой процент недопуска в помещения связан в том числе и с пандемией. В квартирах также люди болеют, приходится ждать. А если в одной квартире есть недопуск, то работы мы не можем выполнять в целом по стояку. Естественно, это отражается на сроках», - пояснила Наталья Моисеева.

Но план реализуют на сто процентов, уверяет она. В 2020-м по региональной программе обновляют крыши, коммуникации, лифты, фундамент в 419 домах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот повысят плату за ремонт и дела пойдут.

Гость||

Встретимся в суду, вещает натаха

Гость||

Когда начнут ремонт?Ноябрь месяц на улице!

Гость||

Когда морозы пойдут тогда и начнем

Имя: Гость
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