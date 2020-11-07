В Пензенской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с

07.11.2020 | 13:42

В воскресенье, 8 ноября, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень опасности: порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 15-18 метров в секунду.

Об этом сообщило региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные Гидрометеоцентра.

Также в выходной день ожидается облачная погода. Ночью местами, а днем - по всей территории прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха: ночью -1...+4 °С, днем +4...+9 °С.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили пензенцам спасатели.

Также специалисты рекомендуют не выходить без необходимости из дома и не оставлять без присмотра детей.