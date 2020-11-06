В Пензенской области выявили недостатки после ремонта дорог

Специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области обследовали автодороги регионального и межмуниципального значения, на которых проводился ремонт.
Рейды прошли в Вадинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском и Шемышейском районах.
Комиссия выявила ряд нарушений. В основном это занижение обочин, трещины в покрытии, нескошенная трава на откосах насыпи.
«По результатам рейдов сделано 12 предостережений о недопустимости нарушения законодательства об обеспечении сохранности автодорог», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
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