В Пензенской области выявили недостатки после ремонта дорог

06.11.2020 | 10:33

Специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области обследовали автодороги регионального и межмуниципального значения, на которых проводился ремонт.

Рейды прошли в Вадинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

Комиссия выявила ряд нарушений. В основном это занижение обочин, трещины в покрытии, нескошенная трава на откосах насыпи.

«По результатам рейдов сделано 12 предостережений о недопустимости нарушения законодательства об обеспечении сохранности автодорог», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.