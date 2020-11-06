Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области выявили недостатки после ремонта дорог

Печать

Специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области обследовали автодороги регионального и межмуниципального значения, на которых проводился ремонт.

Рейды прошли в Вадинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

Комиссия выявила ряд нарушений. В основном это занижение обочин, трещины в покрытии, нескошенная трава на откосах насыпи.

«По результатам рейдов сделано 12 предостережений о недопустимости нарушения законодательства об обеспечении сохранности автодорог», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Люки в городе когда делать научаться или пусть убирают их с проезжей части

Гость||

Да люки это как будто дорога препятствиями , едешь змейкой

Гость||

хорошо хоть какие то дороги.Приглашаю всех желающих посетить с.Верхний ломов,в частности ул.Пушкари я вам обещаю неизгладимое впечатление о посещении времен Ивана Васильевича Грозного.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте