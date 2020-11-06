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Общество

В Пензе два десятка домов остались без воды из-за аварии

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Транспортный коллапс на улице Суворова возник поздно вечером из-за аварии на водопроводе. Было парализовано движение по обеим полосам в сторону Арбекова. Рядом с перекрестком с улицей Толстого произошла утечка на сетях диаметром 300 миллиметров.

Проезд был ограничен на участке от перекрестка до «Глобуса» вплоть до утра. За ночь рабочие ресурсной организации заменили трехметровый участок чугунной трубы.

«Я вечером пришел с работы, не было воды, а утром просыпаюсь - появилась и горячая, и холодная», - рассказал местный житель.

«У нас была на Ворошилова», - отметила горожанка.

Отключали подачу ресурса в два десятка домов на Суворова и Коммунистической.

Движение по участку было затруднено. Автобусы еле протискивались по крайней правой между ограждением и разрушенным квадратом дороги. На портале PenzaInform.ru горожане обменялись мнениями по поводу очередной утечки.

«На Суворова живого места нет, чтобы не копали», - заявила пользовательница.

«Прощай, ровный асфальт», - высказался пензенец.

Эта улица, действительно, многократно подвергалась раскопкам. Данный участок был реконструирован в 2014-м по городской программе - улицу Суворова расширили.

«Будет четыре полосы нормативно, шириной 3,75 - это требования технических регламентов безопасности дорожного движения. Будут новые светофорные объекты», - сообщала заместитель начальника Управления капитального строительства г. Пензы Светлана Круглова.

Через несколько месяцев после сдачи в эксплуатацию новой проезжей части начали рваться водопроводные трубы, и асфальт раскопали в первый раз. Потом во второй, третий и далее по счету. В этой части улицы Суворова половина дороги сплошь в заплатках.

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